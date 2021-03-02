Web-дизайн и программирование: в колледже АлтГТУ открыли новую специальность

В этом году АлтГТУ открывает новую специальность в университетском колледже – "Информационные системы и программирование". Это направление вошло в список 50 наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке труда.

"Невозможно представить предприятие и любое производство без использования компьютерной техники и программного обеспечения. Именно поэтому специальность "Информационные системы и программирование" является одной из наиболее востребованных, – говорит директор университетского технологического колледжа Оксана Бякина. – Этой отрасли нужны квалифицированные специалисты, умеющие не только работать на высокотехнологичном оборудовании, но и разрабатывать для него программное обеспечение".

Руководитель образовательной программы, доцент кафедры информационных систем в экономике АлтГТУ Надежда Барышева отметила, что специальность охватывает широкий спектр сфер профессиональной деятельности. Студенты будут изучать безопасность информационных систем, администрирование сетей, прикладное и системное программирование, Web-дизайн и графическое моделирование объектов.

Выпускники данной специальности смогут работать 1C-программистом, 1С-консультантом, системным администратором, специалистом по информационным системам, web-программистом, бизнес-аналитиком, разработчиком программного обеспечения, web-дизайнером, системным аналитиком, разработчиком базы данных.

Поступить на специальность можно на базе 11 классов. Срок обучения по очной форме – 2 года 10 месяцев.

Также колледж АлтГТУ проводит набор на такие специальности среднего профессионального образования, как "Технология металлообрабатывающего производства", "Технология производства изделий из полимерных композитов" и "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей", "Экономика и бухгалтерский учет", "Право и организация социального обеспечения", "Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов", "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования".

В этом году колледжу выделили 134 бюджетных места.