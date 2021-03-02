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Новости

Совет Федерации выступил за перевод всех школьников на пятидневку

, ИА "Амител"
По словам спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, дети должны проводить больше времени на улице и с родителями
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российских школьников нужно переводить на пятидневную учебную неделю. Спикера верхней палаты парламента цитирует РИА Новости.

По словам Матвиенко, задача состоит в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, прогулки, игры на свежем воздухе, а также мог творчески развиваться и больше времени проводить с родителями. Спикер подчеркнула, что вопрос установления такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ.

"Понятно, что это решение в большой степени вынужденное, потому что не хватает учителей, не хватает помещений, некоторые школы в две смены учатся, а некоторые даже в три. Но надо создавать условия, для того чтобы все-таки дети учились пять дней, имели больше возможностей для отдыха, для развития, для общения с родителями. Я считаю, это очень и очень важно", – сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская система образования достойно проходит через испытания, связанные с пандемией коронавируса. Глава государства отметил, что особое уважение вызывает учительский труд.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.03.2021 13:12
- гость -

У нас шестидневка по 6 уроков. По 7 будет? А вторая смена по ночам будет возвращаться? Ничего страшного, не поспят родители в субботу лет 11. Да и не принято у нас шабат делать.

2.03.2021 13:28
Гость

Второй иностранный язык еще уберите и делайте пяти дневку

2.03.2021 13:31
гость 22

Согласна с 6-ти дневкой, но 1-ую и 4-ую четверть хорошо бы сделать пятидневной. Начинается дачный сезон и можно бы уже в пятницу вечером или в субботу пораньше уехать, а тут школа... И думаешь: оставлять балбеса, что бы в выходные ерундой занимался или на даче на свежем воздухе, родителям помогал бы...

2.03.2021 13:47
- гость -

2.03.2021 13:12
- гость -
У нас шестидневка по 6 уроков. По 7 будет? А вторая смена по ночам будет возвращаться? Ничего страшного, не поспят родители в субботу лет 11. Да и не принято у нас шабат делать.
-------------------
Причём тут родители? Дети тоже хотят выспаться и отдохнуть.
У нас пятидневка была в школе (123 школа-гимназия), а дети учились лучше, чем те, кто по шесть дней в неделю учится. Не за счёт просиживания штанов успеваемость нужно повышать. А за счёт эффективного времяпровождения на уроках.

2.03.2021 13:56
гость

Неужели дошло наконец! Убрать всю эту никому не нужную внеурочку, которая почему-то стоит в уроках, и как раз и получится пятидневная учебная неделя.

2.03.2021 13:58
- гость -

2.03.2021 13:47
- гость -

У нас обычная школа. С дефицитом преподов. И классами по 30 и более учеников, среди которых всякие разные (как-то не принято сейчас оставление на второй год и прочее). О каком просиживании штанов Вы говорите?! Основное бы успеть. После шестого дети приползают, а после 7? Я помню ещё себя: шесть уроков много, 7 - кошмар. И опять же: вторая смена в восемь минимум будет заканчиваться? Не забывайте, что часть детей (большая часть) посещают спортивки, художки и музыкалки. И на это тоже нужно время. Никак эта пятидневка не повлияет на успеваемость. На успеваемость влияют умственные способности ученика, и умение заинтересовать в предмете преподавателя.

2.03.2021 14:04
- гость -

Насчёт внеурочки полностью соглашусь. Бесполезное засорение памяти. Оставьте базу знаний. Да и по программе вопросов много, тот же русский язык. Все безграмотнее пишут, но зато теорию чуть ли не на уровне филфака пытаются впихать в бошку. Зачем?! Просто научите писать без ошибок.

2.03.2021 14:08
- гость -

1404. Верно. Половину уроков можно убрать.

2.03.2021 14:18
- гость -

а еще к 2025 году наше все обещал ,что дети будут учиться только в первую смену

2.03.2021 14:19
- гость -

2.03.2021 13:28
Гость
Второй иностранный язык еще уберите и делайте пяти дневку

А оно и первый в начальной школе убрать можно. Толку от этого нет. Нет учителей, которые бы владели языком на должном уровне.

2.03.2021 14:36
Виктор

Наверное, шестидневке искренне рады преимущественно те родители, которым присутствие детей в доме и совместное времяпрепровождение - в тягость

2.03.2021 14:41
- гость -

На успеваемость влияют умственные способности ученика, и умение заинтересовать в предмете преподавателя.

Отучилась в школе по 6-дневке, универе. Зато не больше 6-ти уроков и без подвесных.

2.03.2021 14:47
- гость -

2.03.2021 14:19
- гость -

ооо, английский в началке - это вообще отдельная тема)
У нас сын учится в 4 классе, со 2 класса - английский, т.е учат третий год. Но при этом ни читать, ни писать не умеет, их этому просто не учили!!! Дети по картинкам запоминали отдельно стоящие слова целиком( просто зрительно), чтобы написать их на диктанте запоминали по -русски, по буквам. Сейчас когда пошли большие тексты, слушать его "чтение"- это просто треш))) кровь из ушей) При этом за четверть у нас "5", как и у всей группы)
А потом как в том анекдоте будет " Английский, которому учили в нашей школе, понимают только в нашей школе"))

2.03.2021 14:51
- гость -


2.03.2021 14:47
- гость -

первый год изучаем. не сказал бы что все так плохо)
сперва конечно англичанка выделываться пыталась, ничего толком не рассказав тесты делать заставляла. но когда ей мозги вправили, пошло намного лучше) такое чувство было, что она второклашек с выпускниками попутала))

2.03.2021 15:12
- гость -

Давно пора!
Некоторые школы работают по шестидневной неделе.Чем дети дети и учителя хуже?

2.03.2021 15:20
*

Хоть какие то умные мысли приходят в головы Совета Федерации. Половина предметов лишних в наших школах.

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