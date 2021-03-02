Совет Федерации выступил за перевод всех школьников на пятидневку

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российских школьников нужно переводить на пятидневную учебную неделю. Спикера верхней палаты парламента цитирует РИА Новости.

По словам Матвиенко, задача состоит в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, прогулки, игры на свежем воздухе, а также мог творчески развиваться и больше времени проводить с родителями. Спикер подчеркнула, что вопрос установления такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ.

"Понятно, что это решение в большой степени вынужденное, потому что не хватает учителей, не хватает помещений, некоторые школы в две смены учатся, а некоторые даже в три. Но надо создавать условия, для того чтобы все-таки дети учились пять дней, имели больше возможностей для отдыха, для развития, для общения с родителями. Я считаю, это очень и очень важно", – сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская система образования достойно проходит через испытания, связанные с пандемией коронавируса. Глава государства отметил, что особое уважение вызывает учительский труд.