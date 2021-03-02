Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отпразднует 90-летие в Zoom

Бывший президент СССР Михаил Горбачев отметит свое 90-летие в Zoom. На связь с ним выйдут близкие друзья и соратники.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении экс-президента, также на онлайн-мероприятии собираются присутствовать его бывшие коллеги.
Напомним, что Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского округа. Является последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991), а также первым и единственным президентом СССР (1990-1991).
В период деятельности Горбачева в должности главы СССР произошли серьезные изменения как внутри страны, так и в мире. В частности, проведена масштабная попытка реформирования государства, также называемая "перестройкой", которая в итоге привела к распаду Союза.
Комментарии
Где родился написать не забыли, а вот где живёт и за сколько Родину продал забыли.
Горбачев пенсионный возраст не повышал, да и Ельцин тоже, а вот один персонаж их бункера повысил
Как Ленин, на германские деньги развалил страну, только ему удалось слинять из России, а Ленин до сих пор по верз земли лежит.....пусть доживает там и не лезет сюда редиска...
иуда земли российской
Михаила Сергеевича с днём рождения! Здоровья и долгие лета!
а вот где живёт и за сколько Родину продал
Так известно за сколько... за 30 серебрянников в долларах по курсу 1990 года в формате премии Мира
Тот случай,когда здоровья пожелать не хочется.
Ленин провёл революцию в России и страну не бросил . Западные политики , возможно , надеялись его руками страну прибрать , НО умылись , поганой метлой их с их армиями отсюда вымели .И жила страна сама по себе без оглядки на наглобританские хотелки , и попёрла в своём развитии и простым людям огромные возможности дала жить по людски , учиться и докторами наук и профессорами становиться , заводами руководить, и детей бесплатно учить и лечить , и 8-часовой рабочий день , отпуск ежегодный и тд. итп. ( Но откуда идиотам об этом знать , они западные методички , как мантры выучили )
А вот Горбачовская гнида за денюжки страну продала и продолжает жить припеваючи . А Ельцин с последователями - звенья Горбачёвской цепочки ( ни дна ему ,ни покрышки )
Прежде чем изливаться желчью и ядом, совколюбам надо задуматься над тем, что Горбачев до последнего бился за сохранение совка. Ценой именно его неимоверных усилий этот колос на глиняных ногах прожил лишних 5 лет.
Уровень экономической компетенции коммуняк всегда оставлял желать лучшего. Они пытались реформировать то что реформировать было уже нельзя. Что собственно и показала жизнь.
продал Родину, а Запад ему за это позволил сняться в рекламе пиццы, справил ему именины в Лондоне, а Джордж Буш наградил его американской медалью за победу США над СССР в холодной войне.
"Я воспринимаю эту почетную награду как оценку моей деятельности в переломный период истории моей страны и мира", - заявил Горбачев с трибуны открытого амфитеатра, в присутствии высших руководителей города и штата."
Здоровья тебе Михал Сергеич чтобы дожить до суда!
Горбачев всё делал для развала СССР с самых первых дней. Не давал ходу многим обращениям к нему КГБ по поводу предателей пробравшихся в высшие эшелоны власти ,напр. того же Яковлева. Под его чутким руководством начались кровавые сепаратистские процессы в республиках.
Но самое иезуитское в нём то что всё это он делал под красивыми лозунгами перестройки, гласности и ускорения. По сути он обманул и предал миллионы советских людей которые ему поверили.
Здоровья вам! Многие люди обретя потерянное здравомыслие, ещё скажут вам спасибо.
2.03.2021 14:54
М
На самом деле стране повезло что в этот момент у власти не находился какой нибудь советский Милошевич. Кровушкой упились бы по самое не хочу.
Многие ошибочно считают Горбачева реформатором и демократом, но это не так. Пилот падающего бомбардировщика не становится гуманистом и борцом за мир.
Радуйся , Аборигеша , радуйся , вы с Горби одного поля ягодки , мы даже не сомневаемся . Но кровавые ваши денежки смердят , ох смердят , и таких как вы , холуёв , даже ваши паханы презирают .