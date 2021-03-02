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Новости

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отпразднует 90-летие в Zoom

, ИА "Амител"
На онлайн-конференцию пригласят близких друзей, соратников и бывших коллег
Фото: panorama.pub

Фото: panorama.pub

Бывший президент СССР Михаил Горбачев отметит свое 90-летие в Zoom. На связь с ним выйдут близкие друзья и соратники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении экс-президента, также на онлайн-мероприятии собираются присутствовать его бывшие коллеги.

Напомним, что Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского округа. Является последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991), а также первым и единственным президентом СССР (1990-1991).

В период деятельности Горбачева в должности главы СССР произошли серьезные изменения как внутри страны, так и в мире. В частности, проведена масштабная попытка реформирования государства, также называемая "перестройкой", которая в итоге привела к распаду Союза.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.03.2021 14:14
- гость -

Где родился написать не забыли, а вот где живёт и за сколько Родину продал забыли.

2.03.2021 14:24
-гость-

Горбачев пенсионный возраст не повышал, да и Ельцин тоже, а вот один персонаж их бункера повысил

2.03.2021 14:27
Медведь-шатун

Как Ленин, на германские деньги развалил страну, только ему удалось слинять из России, а Ленин до сих пор по верз земли лежит.....пусть доживает там и не лезет сюда редиска...

2.03.2021 14:35
- гость -

иуда земли российской

2.03.2021 14:37
гость

Михаила Сергеевича с днём рождения! Здоровья и долгие лета!

2.03.2021 14:47
Иsтина

а вот где живёт и за сколько Родину продал

Так известно за сколько... за 30 серебрянников в долларах по курсу 1990 года в формате премии Мира

2.03.2021 14:50
Гость

Тот случай,когда здоровья пожелать не хочется.

2.03.2021 14:51
- гость -

Ленин провёл революцию в России и страну не бросил . Западные политики , возможно , надеялись его руками страну прибрать , НО умылись , поганой метлой их с их армиями отсюда вымели .И жила страна сама по себе без оглядки на наглобританские хотелки , и попёрла в своём развитии и простым людям огромные возможности дала жить по людски , учиться и докторами наук и профессорами становиться , заводами руководить, и детей бесплатно учить и лечить , и 8-часовой рабочий день , отпуск ежегодный и тд. итп. ( Но откуда идиотам об этом знать , они западные методички , как мантры выучили )

А вот Горбачовская гнида за денюжки страну продала и продолжает жить припеваючи . А Ельцин с последователями - звенья Горбачёвской цепочки ( ни дна ему ,ни покрышки )

2.03.2021 14:53
АБОРИГЕН

Прежде чем изливаться желчью и ядом, совколюбам надо задуматься над тем, что Горбачев до последнего бился за сохранение совка. Ценой именно его неимоверных усилий этот колос на глиняных ногах прожил лишних 5 лет.
Уровень экономической компетенции коммуняк всегда оставлял желать лучшего. Они пытались реформировать то что реформировать было уже нельзя. Что собственно и показала жизнь.

2.03.2021 14:54
М

продал Родину, а Запад ему за это позволил сняться в рекламе пиццы, справил ему именины в Лондоне, а Джордж Буш наградил его американской медалью за победу США над СССР в холодной войне.
"Я воспринимаю эту почетную награду как оценку моей деятельности в переломный период истории моей страны и мира", - заявил Горбачев с трибуны открытого амфитеатра, в присутствии высших руководителей города и штата."
Здоровья тебе Михал Сергеич чтобы дожить до суда!

2.03.2021 15:01
М

Горбачев всё делал для развала СССР с самых первых дней. Не давал ходу многим обращениям к нему КГБ по поводу предателей пробравшихся в высшие эшелоны власти ,напр. того же Яковлева. Под его чутким руководством начались кровавые сепаратистские процессы в республиках.
Но самое иезуитское в нём то что всё это он делал под красивыми лозунгами перестройки, гласности и ускорения. По сути он обманул и предал миллионы советских людей которые ему поверили.

2.03.2021 15:05
Итальянец

Здоровья вам! Многие люди обретя потерянное здравомыслие, ещё скажут вам спасибо.

2.03.2021 15:05
АБОРИГЕН

2.03.2021 14:54
М

На самом деле стране повезло что в этот момент у власти не находился какой нибудь советский Милошевич. Кровушкой упились бы по самое не хочу.
Многие ошибочно считают Горбачева реформатором и демократом, но это не так. Пилот падающего бомбардировщика не становится гуманистом и борцом за мир.

2.03.2021 15:16
- гость -

Радуйся , Аборигеша , радуйся , вы с Горби одного поля ягодки , мы даже не сомневаемся . Но кровавые ваши денежки смердят , ох смердят , и таких как вы , холуёв , даже ваши паханы презирают .

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