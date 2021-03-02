Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отпразднует 90-летие в Zoom

Бывший президент СССР Михаил Горбачев отметит свое 90-летие в Zoom. На связь с ним выйдут близкие друзья и соратники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении экс-президента, также на онлайн-мероприятии собираются присутствовать его бывшие коллеги.

Напомним, что Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского округа. Является последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991), а также первым и единственным президентом СССР (1990-1991).

В период деятельности Горбачева в должности главы СССР произошли серьезные изменения как внутри страны, так и в мире. В частности, проведена масштабная попытка реформирования государства, также называемая "перестройкой", которая в итоге привела к распаду Союза.