Роспотребнадзор рекомендовал школьникам спать на час больше в период экзаменов

В период экзаменов и контрольных работ школьникам показано спать примерно на час больше. В противном случае у ребенка страдает стадия "быстрого сна", от которой зависит способность к успешному обучению, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4 классе – 10-10,5 часа, в 5-7 классе – 10,5 часа, в 6-9 классе – 9-9,5 часа, в 10-11 классе – 8-9 часов", – уточнили в ведомстве.

Учащимся также рассказали, как преодолеть проблемы с засыпанием. Специалисты рекомендуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также ограничить просмотр фильмов и шумные игры после семи часов вечера. Кроме того, следует обзавестись полезными привычками – например, принимать вечерний душ, читать книгу или гулять.

При этом кровать у ребенка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо проветривать.