"Единая Россия": праймериз пройдут открыто и безопасно

"Единая Россия" объявила о старте предварительного голосования в стране. Праймериз пройдут по самому конкурентному формату – выбирать кандидатов, которых партия отправит на выборы в Госдуму и региональные парламенты, будут все жители страны, достигшие 18 лет. Подробности сообщает сайт партии "Единая Россия".

О том, как пройдут праймериз партии в 2021 году, обсудили на заседании Бюро Высшего совета и Генсовета ЕР 1 марта. Процедура будет открытой, принять в ней участие смогут все избиратели страны. Этот вариант поддержал председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета Андреем Турчаком. Согласны с этим и представители ЕР по всей стране.

"Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой", – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в таком масштабном формате праймериз проводит только партия власти. И это дает ЕР возможность отправить на выборы самых сильных кандидатов, добавил Андрей Турчак.

"Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим – каждый житель страны может выбрать. Кандидаты получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии", – сказал он.

Первый этап праймериз – регистрация кандидатов на сайте pg.er.ru. Она пройдет с середины марта по 29 апреля. Затем потенциальным участникам дадут месяц на предвыборную кампанию. И третий этап – само голосование. Оно состоится 24-30 мая в электронной форме. Партия выбрала такой вариант как наиболее безопасный. И прозрачный, потому что избирателей будут верифицировать через портал "Госуслуги".

В некоторых регионах страны возможен и привычный формат очного голосования. Но в основном только там, где нет стабильного интернета. То есть в небольших селах. По словам Андрея Турчака, партия проведет все максимально честно: кто победит, тот на выборы и пойдет. Окончательный список кандидатов по итогам праймериз партия сформирует на съезде в июне.

Отметим, что 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы, депутатов 39 региональных парламентов и 11 региональных столиц, восьми губернаторов. В Алтайском крае в этот день будут выбирать депутатов Госдумы и краевого Заксобрания. По словам секретаря регионального отделения партии Александра Романенко, принять участие в предварительном голосовании смогут все желающие. Главное, быть гражданином России старше 18 лет не иметь судимости и активов за рубежом. Причем не обязательно быть членом партии "Единая Россия" или ее официальным сторонником.

"Жители края активно поддерживают партию в ее стремлении произвести отбор кандидатов максимально открыто и легитимно. По итогам предварительного голосования мы сформируем пул будущих кандидатов. Только самые достойные, те, кого поддержат своими голосами жители нашего края, представят "Единую Россию" на предстоящих выборах", – подчеркнул Романенко.

Алтайские единороссы уже начали подготовку кандидатов. В регионе запустили партийный кадровый проект "Региональный ПолитСтартап". Так партия пытается найти, научить и поддержать активную молодежь.