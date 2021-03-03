Спиной к суете: как снять усталость и раскрыть внутреннюю энергию с помощью йоги

Ритм современной жизни у многих вызывает чувство усталости и внутреннее выгорание. Работа, бизнес и бытовые дела не оставляют сил на то, чтобы просто радоваться жизни. А тем временем главный источник энергии – внутри. Открыть его помогает йога. По мнению инструктора и владелицы студии йоги КОСМОС Светланы Музыка, физические и духовные практики помогают обрести внутреннюю гармонию и подходят абсолютно всем.

"Мое знакомство с йогой состоялось в 2008 году, когда мне было 32 года. Парадокс: тогда я не полюбила йогу, а лишь была ей благодарна за оздоровление тела. Осознанно я вернулась к практикам в 2014 году. Она стала для меня вдохновляющей и полной удивительных открытий. В 2017 года я сама стала преподавателем. Сейчас у меня за плечами более 1200 уроков хатха-йоги и йоги в гамаках. Я счастлива, что могу передать опыт тем, кто с помощью йоги хочет лучше понимать свое тело", – рассказывает Светлана Музыка.

По словам Светланы, идея КОСМОСа изначально выросла из того, чтобы создать особенное пространство в городе, где будет самый большой зал йоги в гамаках. К слову, это случилось – сегодня в одном из залов КОСМОСа 18 алых гамаков. Студия размером 300 квадратных метров расположена на шестом этаже, из панорамных окон открывается красивый вид на город.

Студия предлагает желающим свой спектр услуг и занятий: йога в гамаке, хатха-йога, йога для лица, кундалини, три-йога, гонг-медитации, йога-нидра, уроки живописи, йога для детей. Расписание подходит как для тех, кто любит практиковать с самого утра, так и для тех, кто после рабочего дня хочет немного успокоить ум и размять уставшее тело.

"Есть несколько направлений, которые всегда актуальны: хатха-йога, йога в гамаке, кундалини-йога, йога для лица. Также у нас есть массажный кабинет, работает косметолог, у нас можно сделать депиляцию воском или сахаром. КОСМОС – это не только про йогу и красоту, здесь мы проводим и различные творческие мастер-классы: занимаемся живописью, шьем игрушки, плетем мандалы и рисуем чакры", – добавляет Светлана.

Многих начинающих беспокоит вопрос, можно ли заниматься йогой, если плохо развита гибкость. Светлана считает, что необходимость хорошей растяжки – это миф. Сама она села на шпагат в 40 лет, практикуя йогу с 32 лет. Ваше тело также будет постепенно развивать гибкость.

В студии есть как групповые, так и индивидуальные занятия. На "персоналки" в основном приходят те, кто отстает или опережает ритм группы, а также беременные женщины, женщины после родов и семейные пары. Но даже если вы занимаетесь в группе, будьте уверены, что вам обязательно помогут, поддержат, при необходимости поправят положение тела – в общем, сделают все, чтобы вы достигали новых высот в практике.

"Изначально йога рассчитана на то, чтобы люди были здоровы и духом, и телом. Однозначно все, кто начинают заниматься йогой, получают импульс к более позитивному мышлению и восприятию реальности, становятся осознаннее, здоровее, активнее. Но получить стимул – это еще не значит получить цель. Йога – это не самоцель. Это инструмент для достижения цели", – рассуждает инструктор студии Андрей Салыкин.

Инструктор Андрей Салыкин также уверен, что йога является очень актуальной практикой для мужчин.

"На счет того, что йога – это женская тема, я улыбаюсь. Ведь изначально йога была доступна только мужчинам. Женщинам было запрещено ею заниматься. Но у нас в стране действительно йога считается исключительно женской темой. Но это мировоззрение уже начинает меняться. И с каждым месяцем у нас в студии появляется все больше и больше мужчин. Кто-то приходит со своей парой, кто-то приходит сам, осознанно желая заниматься развитием и самосовершенствованием себя", – говорит инструктор.

В итоге в студии йоги КОСМОС люди, стремящиеся к физическому и духовному развитию, могут получить очень широкий спектр услуг, овладеть самыми разными практиками и найти увлечение самого разного профиля. Кроме того, это отличная возможность расширить круг своих знакомств и найти единомышленников.

Студию можно легко найти в "Инстаграм" @cosmos_yoga. В профиле всегда есть актуальная информация, и вы можете легко записаться на любое занятие, написав в Директ или сообщение в WhatsApp.

Студия йоги и фитнеса "Космос"

Адрес: улица Пролетарская, 139, 1 подъезд, 6 этаж.

Телефон / WhatsApp: 8-961-966-02-20.