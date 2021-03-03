Открытая опасность. "Росводоканал" просит сообщать о колодцах и люках без крышек

Барнаульский водоканал просит жителей города сообщать в компанию об открытых колодцах или поврежденных люках. Открытый колодец может стать ловушкой для людей и животных, а люк без крышки – привести к ДТП.

Крышки пропадают по разным причинам, в зависимости от времени года. Например, зимой их часто сдвигает снегоуборочная техника, а весной горожане сами открывают колодцы, чтобы стекали талые воды. Все это вредит городской канализации.

"В 2019 году к нам поступило 522 заявки об открытых люках, в 2020 году – 404, за полтора месяца 2021 года – 17. Хочу отметить, что в Барнауле, в отличие от многих российских городов, крышки колодцев уже второй год практически не крадут. В 2020 году не было ни одного такого случая, а в 2021-м году полицией установлен один факт хищения. Надеюсь, что такая тенденция сохранится, и тем не менее напоминаю, что за такую кражу предусмотрена уголовная ответственность", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Сотрудники барнаульского водоканала регулярно обследуют водопроводные и канализационные колодцы. По результатам составляют электронный реестр, где сообщают полную информацию о каждом колодце и люке: глубина, диаметр, количество "проушин".

В случае обнаружения открытого люка горожане могут в любое время суток сообщать об этом в кол-центр "Росводоканал Барнаул" по телефонам 50-01-01. Если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то наши специалисты его оградят или закроют, в обязательном порядке передав сведения в смежные организации.