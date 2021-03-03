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Виктор Томенко снялся в ролике о барнаульском этапе Кубка мира по гребле

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края отметил, что подготовка к этому событию длилась несколько лет

Глава Алтайского края Виктор Томенко снялся в проморолике о втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 20 по 23 мая в Барнауле. По словам губернатора, принимать соревнования такого уровня для региона очень почетно.

"Для нас большая честь принимать международные соревнования такого высокого уровня и встречать атлетов из разных стран и континентов. В течение нескольких лет мы готовились к этому событию, делали все возможное, чтобы спортсмены могли выдержать трудную борьбу и при этом чувствовали себя как дома", – сказал Томенко.

В самом проморолике к грядущему турниру также рассказывается о природе Алтайского края, барнаульском гребном канале и о ходе подготовки к стартам. Помимо губернатора Виктора Томенко, в видео снялись мастер спорта по гребле Владлен Ушаков и председатель краевой Федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира. Болельщиков смогут принять 39 гостиниц, санаториев и загородных клубов. Все площадки расположены в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.03.2021 08:53
Ханыга

Странно, а где местные нытики?

3.03.2021 09:19
- гость -

А про трамваи в г. Бийске Амик ни слова не сказал, почему. Не хочет премьера огорчать.

3.03.2021 09:24
- гость -

Какой мужчына, какой мужчына! Пэрсик!

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