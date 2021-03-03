Запрос на справедливое государство. Что пандемия принесла России и зачем власти доверие

Пандемия коронавируса спровоцировала колоссальное развитие некоторых отраслей и привела к децентрализации власти. Но даже при самом успешном сценарии создать земной рай в России вряд ли удастся, хотя есть надежда на развитие социальной демократии и создание справедливого государства. Об этом в интервью Plus-one.ru рассказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Amic.ru публикует интересные выдержки из этой беседы.

Кто такой Александр Аузан

Доктор экономических наук, автор более 130 научных работ. В разные годы входил в комиссию и совет по правам человека при президенте РФ, экономический совет при президенте. В настоящее время – член президиума экспертного совета при правительстве, член президиума экспертно-консультативного совета при председателе Счетной палаты, экспертного совета по экономическому развитию при Государственной думе РФ, комиссии по экономике и финансам Государственного совета РФ, председатель общественного совета при Минэкономразвития.

Пандемия это не только кризис, это еще и плюсы

Пандемия коронавируса принесла с собой не только кризис, отмечает Александр Аузан. По его словам, некоторые отрасли выросли не просто значительно – колоссально. В первую очередь это цифровая индустрия, фармацевтика, сервисы и доставка. Кроме того, пандемия привлекла большое внимание к здравоохранению и дала толчок медицинским разработкам. Аузан напоминает о многочисленных разработках вакцин против COVID-19 в мире и подчеркивает, что "российская фармацевтика оказалась на коне".

Эксперт также отмечает, что очень хорошо себя чувствуют такие компании, как Facebook, Amazon, Alibaba, а также "Сбер", "Яндекс" и Mail.ru. И все благодаря тому, что людям пришлось очень быстро осваивать возможности цифровых услуг: "Адаптация людей к цифровой экономике могла занять пять, семь или десять лет, а тут за полгода они вынуждены были научиться оформлять электронные пропуска, доставку продуктов и так далее", – говорит экономист.

Есть плюсы, которые специфичны именно для России: пандемия позволила несколько децентрализировать власть.

"Много лет говорили о том, что наша система сверхцентрализована и регионы могут и должны делать больше. И вот в марте 2020 года президент назначил губернаторов ответственными за борьбу с пандемией, и это решение было поддержано денежным потоком. Думаю, хорошо было бы это закрепить, расширив возможности регионов, способных заниматься инвестиционными программами", – размышляет эксперт.

Чтобы люди верили государству, надо чтобы они доверяли полиции

Исследование Edelman Trust Barometer за 2020 год показало, что менее 40% россиян доверяют государству и бизнесу. По мнению Александра Аузана, это совсем не хорошо. Люди в России не привыкли доверять даже друг другу. "Недоверие – такая же институциональная ловушка, как коррупция, низкий уровень конкуренции и административные барьеры", – подчеркивает эксперт.

Французские экономисты уверены, что уровень ВВП на душу населения в России был бы на 69% выше, если бы уровень доверия в обществе был как в Швеции. А в Швеции 63% граждан положительно отвечают на вопрос, можно ли доверять большинству людей. В России же на этот вопрос положительно отвечают только 25% респондентов. По мнению Аузана, сейчас в нашей стране есть шанс, что уровень доверия вырастет. Экономист связывает его с популярностью цифровых шеринговых платформ, "потому что пользователи доверяют площадкам, агрегаторам и их рейтингам".

Интересно, что, согласно исследованиям Института национальных проектов, частным цифровым сервисам доверяют больше, чем правительству, – 59% и 49% соответственно. Российское правительство готово принять этот вызов, уверен Аузан:

"На мой взгляд, правительство Мишустина уже реагирует на этот вызов. Все-таки он стал премьером, потому что создал лучшую в мире, по оценке Financial Times, систему налогового администрирования. Сейчас правительство пытается превратить Россию в сервисное, клиентоориентированное государство, и эти меры нацелены на рост доверия".

В то же время он отмечает, что доверие к власти в большей степени зависит не от качества госуслуг, а от доверия к полиции. В России же оно весьма низкое. Чтобы изменить ситуацию, необходима реформа силовых органов власти, говорит эксперт.

Государство должно защищать персональные данные гражданина

Цифровую экономику государству развивать жизненно необходимо. Для этого следует создавать и поддерживать институты – шеринговые платформы, цифровые экосистемы в целом. И в России уже есть положительные результаты, отмечает Александр Аузан. В качестве примера он приводит каршеринг в Москве, который тут развит шире, чем в других мегаполисах, и признанный лучшим в мире мобильный банкинг от Сбербанка и банка "Тинькофф".

По мнению Аузана, власть поступила правильно, когда в разгар кризиса IT-компании освободили от налоговой нагрузки. Это помогло поддержать цифровой сектор экономики.

Экономист уверен, что в России необходимо создать как минимум три цифровые экосистемы. "Чтобы был не один только "Сбер", который опережает остальные компании, а чтобы за ним подтянулись "Яндекс" и, возможно, ВТБ и "Ростелеком". Конкуренция трех разных экосистем была бы очень полезной для экономики и потребителей", – говорит Аузан.

Главным, по его мнению, будет ввести внутри этих экосистем стандарты открытости и защиты персональных данных. И сделать это должно правительство.

"Сейчас только 6% россиян убеждены в том, что государство защищает персональные данные. А люди будут делиться личной информацией, только если она будет защищена", – подчеркивает эксперт.

Мозгов много не бывает

Во время пандемии мир попал в период турбулентности, который можно сравнить с 20-30-ми годами XX века, говорит Александр Аузан. А это мир, где очень много рисков. И сейчас мы видим все больше вызовов в разных сферах: цифровизации, образования, здравоохранения, а также климатические вызовы.

Однако у России, по мнению эксперта, хорошие стартовые возможности в рамках новой реальности – "у нас высокое качество человеческого капитала", подчеркивает он.

"Если денег в мире гораздо больше, чем нужно, то мозгов много не бывает. Вопрос: сможем ли мы использовать свой человеческий капитал? Ведь мы десятилетиями теряем мозги – люди уезжают и открывают в странах-конкурентах стартапы, разрабатывают инновации. Чтобы этого не происходило, нужны серьезные институциональные реформы".

К сожалению, сейчас институты в России не приспосабливаются под потребности граждан, а с помощью административных мер выдавливают ренту из нефти, газа, монопольного положения, административных барьеров и так далее.

Рая земного мы не достигнем

Россия предпочитает инерционные сценарии развития, отмечает эксперт. Но если так продолжится дальше, вряд ли наша страна станет лидером и сможет участвовать в борьбе глобальных цифровых платформ.

Но даже если государство выберет активный сценарий, не стоит рассчитывать на рай земной в 2030-м или 2035 годах, считает эксперт. По его мнению, мы можем лишь приблизиться к социал-демократической модели центральной Европы и Скандинавии."Надеюсь, наше государство станет более справедливым – запрос на это очень сильный, и власть пытается усилить свою социальную политику. Думаю, нам вполне по силам выйти на налоговую демократию, о которой я говорил выше, и на этой основе двинуться дальше", – резюмирует Александр Аузан.