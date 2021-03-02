Такой день. Визит Мишустина на Алтай и издевательства над мальчиком в детдоме

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 2 марта.

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в регион с рабочей поездкой. В ходе визита он посетил барнаульскую школу № 53 и Алтайский завод прецизионных изделий, после чего провел встречу с губернатором региона Виктором Томенко.

В ходе поездки премьер оценил качество питания в школьной столовой, поев гречки с котлетами, заявил о планах на продление программы "Земский учитель" и частно-государственном соглашении о строительстве двух новых школ в краевой столице. Также Мишустин рассказал, что власти собираются продлевать поддержку аграриев при закупке отечественной сельхозтехники.

В конце дня Томенко рассказал Мишустину о ходе выполнения программы индивидуального развития Алтайского края и отметил, что все запланированные на 2020 год мероприятия удалось выполнить в полном объеме.

Владелец бывшего "Посуда Центра" – ИСК "Союз" – начал готовить площадку здания под новые постройки. Дочерняя компания "Союз Фирсово" в феврале 2021 года обратилась в городскую администрацию и инициировала процесс межевания земельного участка на Ленина, 154.

Жительница Советского района предстанет перед судом за систематическое нанесение побоев и психическое насилие над несовершеннолетними детьми. По версии следствия, женщина издевалась над своими падчерицами на протяжении пяти лет.

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили еще 131 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 797 человек. Выздоровели 39 102 человека (+123 за сутки).

Воспитанница барнаульского детского дома Алина Помазкина обратилась в редакцию amic.ru с просьбой помочь ее младшему брату Артему (имена детей изменены). По словам девушки, мальчика, которому нет и 10 лет, часто бьют в детском доме. Сам Артем утверждает, что в январе этого года его избили по инициативе воспитателя: связали руки скотчем и несколько раз ударили головой о пол.

После ситуацию с избиением в детдоме прокомментировала директор учреждения. По ее словам, в ходе собственной проверки она выяснила, что "принудительные действия" по отношению к мальчику не применялись. "Факты игры скотчем дети не отрицают", – заявила руководитель учреждения.

Проверку также начали полицейские, СК и прокуратура региона. Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева тоже изучит обстоятельства инцидента.