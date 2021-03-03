Жители Крутихинского района за день встретили сразу несколько видов сов

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о совах, которые кружили над селами в Крутихинском районе Алтайского края. Люди успели несколько раз сфотографировать птиц.

"На удивление, над окраиной села кружили две болотные совы, явно они искали что можно съесть. Изначально мы не смогли сразу определить сову, склонялись больше к ушастой. Но позже, узнав у эксперта, поняли, что запечатлели болотную", – написал автор поста.

Отмечается, что пернатых гостей встретили в окрестностях сел Буян и Волчно-Бурлинское.

Ранее в Белокурихе волки вышли на улицы города. Местным властям поступали многочисленные сигналы о том, что хищники подходят к жилым домам.