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Новости

В Барнауле 3 марта завоют сирены экстренного оповещения

, ИА "Амител"
Во время сигнала населению рекомендовали включить телевизор или радиоприемник, чтобы прослушать сообщение краевого ГУ МЧС
Фото: vitbichi.by

Фото: vitbichi.by

Проверка системы оповещения населения пройдет в Барнауле утром в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня, 3 марта, с 10:40 до 10:43 в Барнауле запланирована проверка региональной и местной систем оповещения населения. Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех районах города", – рассказали в горадминистрации.

Во время сигнала населению следует включить один из каналов телевизора либо радиоприемник, переключив его на "Радио России" (103,4 МГц), чтобы прослушать сообщение краевого ГУ МЧС России.

Масштабная проверка системы оповещения населения сегодня пройдет во всех регионах страны. Ее задача – отработать доведение до населения информации об опасностях, связанных с ЧС природного и техногенного характера.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.03.2021 10:43
- гость -

чет тишина... неработает походу

3.03.2021 10:46
Дмитрий

Радио России Барнаул онлайн- в интервале 10:43- 10:44 , проверка прошла, прервали на минуту ложь "доктора", который всё впаривает радиослушателям то "препарат", то "аппарат".

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