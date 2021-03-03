В Барнауле 3 марта завоют сирены экстренного оповещения

Проверка системы оповещения населения пройдет в Барнауле утром в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня, 3 марта, с 10:40 до 10:43 в Барнауле запланирована проверка региональной и местной систем оповещения населения. Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех районах города", – рассказали в горадминистрации.

Во время сигнала населению следует включить один из каналов телевизора либо радиоприемник, переключив его на "Радио России" (103,4 МГц), чтобы прослушать сообщение краевого ГУ МЧС России.

Масштабная проверка системы оповещения населения сегодня пройдет во всех регионах страны. Ее задача – отработать доведение до населения информации об опасностях, связанных с ЧС природного и техногенного характера.