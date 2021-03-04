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Диагональ, пиксели, дюймы: как выбрать смартфон с хорошим экраном

, ИА "Амител"
На что обратить внимание, чтобы получить смартфон с отличным изображением

Смартфоны стали неотъемлемой частью современной жизни. Основная часть устройства – экран, который вносит значительный вклад в стоимость и энергопотребление. Выбрав неудачный вариант, вы получите плохую картинку или малое время работы. При этом хорошая матрица может скрасить впечатление даже от слабой "начинки". Поэтому перед походом в магазин необходимо разобраться, на какие параметры стоит обратить внимание. 

В первую очередь нужно знать основные характеристики сенсорных дисплеев:

  • разрешение – число пикселей, из которых формируется изображение на экране;
  • диагональ – размер самого дисплея (в дюймах);
  • плотность пикселей (ppi) – их количество в дюйме;
  • тачскрин – тип сенсорного покрытия, реагирующего на прикосновения;
  • вид дисплея – от него зависят свойства смартфона.

Разрешение

От разрешения экрана зависит качество картинки. Чем выше это значение, тем четче будет изображение. Чаще всего вы встретите такие разрешения, как:

  • 720х1280 (HD) и ниже – картинка с достаточной детализацией. Присуще бюджетным и средне-бюджетным моделям смартфонов. До 5,5 дюйма зернистости экрана незаметно;
  • 1080х1920 (Full HD) – отличное изображение. На данный момент это стандарт;
  • 2560х1440 (2к, Quad HD) – относится к флагманским моделям смартфонов. Смотрится великолепно на смартфонах, имеющих большую диагональ.

Диагональ

Под диагональю понимают физический размер экрана. Обычно смартфоны имеют диагональ 5,5-7 дюймов. Но тенденция развития устройств ведет к тому, что размер увеличивается с каждой новой моделью.

Плотность пикселей

Важный показатель, который влияет на резкость экрана. Для комфортного чтения и просмотра сайтов обычно используют плотность 200-300 ppi. 

Тип тачскрина

Резистивные – такие экраны уже потеряли популярность и теперь их ставят в основном в бюджетные модели смартфонов. Их главное достоинство – дешевизна и отклик от нажатия любого предмета.

Емкостные – современный яркий экран, который почти не царапается. Во многих дорогих моделях с ним используют закаленное стекло GorillaGlass, которое делает экран устойчивым к царапинам. Чтобы стекло не загрязнялось, на него наносят олеофобное покрытие.

Вид дисплея

Современные дисплеи бывают вида LCD (жидкокристаллическая матрица) и OLED (органические светодиоды). В OLED и  AMOLED дисплеях вместо ЖК-матрицы стоят светодиоды. Им не нужна подсветка, которая устанавливается по периметру экрана LCD.

В магазинах НомерONE, расположенных в ТЦ "Алтай" и ТЦ "Лето", вы сможете найти смартфон с экраном, подходящим именно под ваши желания и задачи. Низкие цены магазина помогут сэкономить на покупке смартфона, гаджета и аксессуаров. 

Еще больше полезной информации можно найти в блоге магазина. Также следите за новостями в Instagram и группе VK

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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