Диагональ, пиксели, дюймы: как выбрать смартфон с хорошим экраном

Смартфоны стали неотъемлемой частью современной жизни. Основная часть устройства – экран, который вносит значительный вклад в стоимость и энергопотребление. Выбрав неудачный вариант, вы получите плохую картинку или малое время работы. При этом хорошая матрица может скрасить впечатление даже от слабой "начинки". Поэтому перед походом в магазин необходимо разобраться, на какие параметры стоит обратить внимание.

В первую очередь нужно знать основные характеристики сенсорных дисплеев:

разрешение – число пикселей, из которых формируется изображение на экране;

диагональ – размер самого дисплея (в дюймах);

плотность пикселей (ppi) – их количество в дюйме;

тачскрин – тип сенсорного покрытия, реагирующего на прикосновения;

вид дисплея – от него зависят свойства смартфона.

Разрешение

От разрешения экрана зависит качество картинки. Чем выше это значение, тем четче будет изображение. Чаще всего вы встретите такие разрешения, как:

720х1280 (HD) и ниже – картинка с достаточной детализацией. Присуще бюджетным и средне-бюджетным моделям смартфонов. До 5,5 дюйма зернистости экрана незаметно;

1080х1920 (Full HD) – отличное изображение. На данный момент это стандарт;

2560х1440 (2к, Quad HD) – относится к флагманским моделям смартфонов. Смотрится великолепно на смартфонах, имеющих большую диагональ.

Диагональ

Под диагональю понимают физический размер экрана. Обычно смартфоны имеют диагональ 5,5-7 дюймов. Но тенденция развития устройств ведет к тому, что размер увеличивается с каждой новой моделью.

Плотность пикселей

Важный показатель, который влияет на резкость экрана. Для комфортного чтения и просмотра сайтов обычно используют плотность 200-300 ppi.

Тип тачскрина

Резистивные – такие экраны уже потеряли популярность и теперь их ставят в основном в бюджетные модели смартфонов. Их главное достоинство – дешевизна и отклик от нажатия любого предмета.

Емкостные – современный яркий экран, который почти не царапается. Во многих дорогих моделях с ним используют закаленное стекло GorillaGlass, которое делает экран устойчивым к царапинам. Чтобы стекло не загрязнялось, на него наносят олеофобное покрытие.

Вид дисплея

Современные дисплеи бывают вида LCD (жидкокристаллическая матрица) и OLED (органические светодиоды). В OLED и AMOLED дисплеях вместо ЖК-матрицы стоят светодиоды. Им не нужна подсветка, которая устанавливается по периметру экрана LCD.

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