Барнаульцы смогут выбрать общественные территории, которые нужно благоустроить

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru барнаульцы смогут выбрать общественные территории, которые благоустроят в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий можно при достижении 14-летнего возраста и наличии постоянной регистрации на территории города. Голосование привязано к месту регистрации человека – жители Барнаула смогут проголосовать только за свой город", – говорится в сообщении.

С список для голосования вошли 39 общественных пространств. Два выбранных объекта благоустроят в 2022 году.

Ранее сообщалось, что 100 млн рублей, которые в этом году выделят на благоустройство "Изумрудного" в Барнауле, пойдут на реализацию трех направлений: расширение сети дорожек, архитектурные формы, восстановление пруда.