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Двух пенсионеров и собаку вытащили из огня в барнаульском поселке

, ИА "Амител"
В Новомихайловке загорелся частный дом
Фото: скриншот из видео / vk.com/incident22

Фото: скриншот из видео / vk.com/incident22

Частный дом сгорел в барнаульском поселке Новомихайловка вечером во вторник, 2 марта, пишет паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Рубиновой поступило в 21:38. По прибытии спасателей дом горел открытым огнем, существовала опасность перехода пламени на соседние строения. Через 50 минут открытое горение потушили.

"В результате пожара повреждены потолочные перекрытия, стены, кровля уничтожена полностью. Пожарными был эвакуирован один газовый баллон, что позволило не допустить полного разрушения дома и гибели людей", – рассказали в МЧС.

Очевидцы добавили, что соседи помогли вытащить из огня пожилых мужчину и женщину, а также их собаку. Свидетели отмечают, что из-за нечищеной дороги проезд пожарной машины был затруднен.

Напомним, 1 марта сотрудники МЧС спасли ребенка во время пожара в Новоалтайске. Возгорание произошло в 8 часов утра на улице Рабочей. Взрослых тогда в доме не было.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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