В марте дешевле. Пансионат "Старые друзья" дарит скидку на проживание

Пансионат "Старые Друзья" запускает акцию: весь март с понедельника по четверг скидка на проживание – 20%. Предложение действительно при бронировании номеров по телефону 8-800-700-5005 или на сайте.

"Старые друзья" расположились на живописном берегу реки Белокурихи, на въезде в курортную зону. Здесь вас встретят как старых добрых знакомых, окружив заботой и вниманием и создав все условия для комфортного, размеренного отдыха без строгого санаторно-курортного распорядка.

Пансионат рассчитан на 56 мест. Всего здесь 27 комфортабельных номеров, среди которых – 1 люкс, 12 "стандартов" первой категории и 14 категории Cabana с внутренней отделкой из натурального экологически чистого дерева. В каждом есть все необходимое для комфортного проживания: ванная комната со всеми удобствами, кондиционер, телевизор со спутниковым ТВ, холодильник, журнальный столик, набор посуды, электрочайник, бесплатный Wi-Fi.

На территории организованы детская игровая площадка с каруселями, качелями и песочницей и каменная беседка в окружении елей. Также к услугам гостей – уютное кафе, предлагающее комплексное меню. Здесь можно не только вкусно позавтракать, пообедать или поужинать, но и выпить чашечку ароматного кофе, молочный коктейль или другие напитки.

У "Старых друзей" можно не только полноценно отдохнуть, но и подлечиться в расположенных поблизости санаториях. А прямо на территории пансионата находится "Лавка здоровья", где можно приобрести уникальные алтайские товары для красоты и здоровья: пантовую продукцию, бальзамы, фитосборы, масла, чайные наборы на основе целебных трав, натуральный мед, сувениры и многое другое.

Для любителей активного отдыха здесь также найдется множество развлекательных и спортивных мероприятий: вечера отдыха, прогулки по терренкурам, экскурсии, дискотеки, концерты, рестораны, ночные клубы, боулинг, открытые бассейны, занятия в тренажерном зале.

Заехать в пансионат можно в любое время дня и ночи и на любое количество дней. Это особенно важно, когда отпуск ограничен по времени или когда на счету каждая минута.

Пансионат "Старые друзья"

Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 21

тел. +7-800-700-5005

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E-mail: gornoe-ozero@bk.ru