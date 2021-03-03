Мошенники придумали, как обманывать россиян при помощи портала "Госуслуги"

Мошенники придумали новый способ получения сведений о банковских картах россиян. Подробности сообщают "Известия".

Аферисты отправляют людям письма с просьбой ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), для того чтобы продолжить получать социальные выплаты. Если адресат принимает предложение и переходит по ссылке, ему предлагают ввести данные карты, на которую якобы будут переводиться выплаты.

Эксперт "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея заявил, что подобный вид обмана очень популярен. Специалист прогнозирует, что количество подобных схем мошенничества будет расти из-за увеличения числа методов поддержки населения России.

Ранее специалисты предположили, что самым популярным видом мошенничества в 2021 году может стать обман туристов – злоумышленники активизируются после открытия границ. Ради данных банковских карт аферисты могут создавать поддельные сайты авиакомпаний с дешевыми "билетами".