Международный женский день – праздник весны, женской красоты, нежности и душевной мудрости 8 марта отмечают во многих странах мира. Этот день, который с нетерпением ждут все представительницы прекрасного пола, дарит им не только улыбки и весеннее настроение, но и вполне материальные удовольствия. Многие мужчины ломают голову, размышляя над тем, что подарить в этот праздник своим прекрасным дамам. Amic.ru решил помочь и собрал самые интересные идеи презентов для мамы, сестры, подруги и коллеги. Им точно понравится.
Порадовать маму на 8 Марта нужно в первую очередь вниманием. Вы можете заглянуть к ней в гости или позвать в ресторан. Однако ни в коем случае не верьте ее словам "мне ничего не надо". Да и цветы – это, конечно, универсальный подарок, но не единственный. Даже самые занятые сыновья могут выделить время на посещение интернет-магазина или забежать в торговый центр, благо они у нас на каждом шагу "растут". Поэтому порадовать любимого человека не составит труда.
Пижама
Удобная, красивая, элегантная. Сразу представляется домашний уют, мамино любимое кресло, чашка какао или кофе и любимый сериал или книга – не важно. Важно то, что мама такой подарок однозначно оценит, растрогается и обрадуется.
Стоимость: от 1,5 до 15 тыс. рублей
Выпрямитель для волос
Ну или плойка, или другой девайс для прически. Мама, конечно, всегда самая красивая. Но пусть она знает, что вы ее считаете молодой и современной женщиной.
Стоимость: от 2 до 40 тыс. рублей
Платок
Девочки такие девочки, даже если они мамы. И просто обожают всякие аксессуары, чтобы подчеркнуть свою красоту. Так ведь никто и не против. Порадуйте маму элегантным шейным или головным платком, тем более что весна все-таки, девочкам хочется обновления. Не можете выбрать сами – приобретите подарочный сертификат в магазине аксессуаров, пусть мама сама подберет то, что ей понравится.
Стоимость: от 1 до 30 тыс. рублей
Патчи
Гидрогелевые патчи – это тот подарок, который не простоит "без дела", ведь они являются лучшим способом избавиться от темных кругов под глазами и отеков. А еще, как гласит реклама, они способствуют омоложению. Иногда мамы забывают заботиться о себе. Позаботьтесь сами о них.
Стоимость: от 500 до 3000 рублей
Робот-пылесос
Робот-пылесос – универсальный домашний помощник, который чистит пол, и здорово облегчает жизнь хозяйкам. Сегодня пылесос может не только убирать пыль, но даже делать влажную уборку пола. На такого помощника ваша мама точно сможет положиться. В общем, не подарок – мечта.
Стоимость: от 3 до 30 тыс. рублей
Подарочный сертификат на массаж
О-о-о-о, скажет мама, увидев такой подарок, и обрадуется как ребенок. Ведь у нее, как правило, то времени не хватает, то денег жаль. И это при том, что массаж ценят и любят все. А тут волей-неволей придется идти и получать удовольствие. В общем, этот подарок то, что надо!
Стоимость: от 1000 рублей (на любую сумму)
Видеопоздравление от звезды
Круто, правда? Звонит вашей маме ее любимая актриса и на ломанном русском (а может и на португальском) поздравляет ее с праздником. Впечатлений будет на всю жизнь. А что наша жизнь? Воспоминания и эмоции. Так что подарите маме волшебство. Подсказка: одним из многочисленных сервисов, где мужчины могут заказать персональное видеопоздравление от знаменитости и подарить незабываемые впечатления, является JO.
Стоимость: от 2 до 25 тыс. рублей
Здесь все зависит от возраста. До определенного момента есть шанс отделаться "Лего", но чем старше, тем больше требований. Самый лучший способ подарить то, что может понравиться, – это заручиться помощью мамы или ее подруги, также можно спросить напрямую – с детьми и подростками такой подход работает лучше всего.
"Лего"
Иногда бывает сложно придумать хороший подарок для маленького ребенка, но с LEGO у вас такой проблемы не возникнет. Замок Хогвартс, фигурки персонажей из популярного мультика или конструктор из больших блоков для самых маленьких "строителей" – выбор очень велик. Вам нужно лишь знать предпочтения ребенка, а подходящий набор обязательно найдется.
Стоимость: от 2 до 15 тыс. рублей
Худи
Самой модной девчонке – самые клевые вещи. Худи именно то, что нужно. А еще это теплая и уютная вещь. Сестренка не просто будет самой модной, но еще и в тепле. Самое то от заботливого брата.
Стоимость: от 2,5 до 40 тыс. рублей
Рюкзак
Девочки любого возраста обожают сумочки. Чем больше сумочек, тем лучше у нее настроение. Проверено. А классный яркий рюкзак обрадует даже самую вредную девчонку и даже старшую сестру. Дерзайте.
Стоимость: от 2 до 30 тыс. рублей
Палетка теней для век
Краситься девочки, похоже, умеют с самого рождения. И такие вещи им всегда будут нужны. Но есть один нюанс. Если сестренке-подростку подойдут практически любые палетки – ей чем ярче, тем прикольнее, – то сестра постарше может сказать фи вашему подарку. Вдруг он ей по цветотипу не подойдет? Так что наш совет: покупайте подарочный сертификат в магазин косметики и пусть девочка радуется самостоятельному выбору.
Стоимость: от 500 до 5000 рублей
Набор по уходу за кожей
Только не для лица: тут почти никогда не угадаешь (если только вы точно не знаете, какой крем предпочитает ваша сестра). Но зато спокойно можно выбрать набор по уходу за руками, ногами, телом. Тут практически ограничений нет.
Стоимость: от 500 до 6500 рублей
Фотокамера для моментальной печати
Классный подарок для девчонки. Каждая из них обожает фотографироваться, а вот распечатать фотки все руки не доходят. А тут такой классный подарок. В общем, вы – лучший брат на свете.
Стоимость: от 2,5 до 13 тыс. рублей
Постарайтесь заранее выяснить, какое место 8 Марта занимает в личной иерархии праздников вашей девушки. Если Международный женский день важен почти так же, как день рождения, то и подарок должен быть соответствующим. Если же 8 Марта – всего лишь дополнительный выходной, то вполне достаточно и цветов, завтрака в постель и символического подарка. В первом случае придется постараться. В помощь – наша подборка.
Беспроводные наушники
Это не просто модно, это очень удобно и вообще здорово. Слушать музыку или аудиокнигу, разговаривать и не путаться в проводах – это то, что ваша девушка точно оценит.
Стоимость: от 1 до 23 тыс. рублей
Парфюм
Красиво упакованный, в изящном флаконе, правильно выбранный аромат означает, что человек, которому ты его даришь, занимает особое место в твоем сердце. Самый верный способ угодить – аккуратно узнать о любимых ароматах адресата. Еще один вариант – купить подарочный сертификат в парфюмерный магазин. В любом случае, ваша спутница будет очень рада.
Стоимость: от 1 до 10 тыс. рублей
Шапку
Модная шапка – это прекрасный подарок для девушки, который никогда не будет лишним. Однако данный предмет гардероба способен не только согревать. Существует поверье, что если человеку вручили такой подарок и он самостоятельно надел головной убор, то вскоре его ожидает любовное приключение. Вдруг вашим отношениям не хватало именно этого?
Стоимость: от 2 до 15 тыс. рублей
Диффузор или ароматическую свечу
Можно ли дарить свечи в подарок? Безусловно, да. Ароматические свечи – это не только украшение дома, но и приятный презент. Эта вещь помогает создать праздничный настрой и окунуться в уютную атмосферу. К тому же многие девушки используют их на ежедневной основе, например, перед сном. Такой подарок точно не останется лежать на полке.
Стоимость: от 1600 до 6000 рублей
Парные футболки
Парные футболки – трогательный и универсальный подарок. Имея такой элемент одежды в своем гардеробе, вы точно не забудете о своей второй половинке.
Стоимость: от 1000 до 5000 рублей
Если вы работаете в женском коллективе, то вам будет непросто. Однако выйти из ситуации можно, если заказать два-три букета и расставить их по офису. Если же коллектив более сбалансирован, то вам будет чуть проще. Самым близким коллегам всегда можно подарить что-то красивое и приятное – ежедневник или ароматическую свечу.
Ежедневник
Получать подарки приятно, но не менее приятно их дарить. Такой презент как ежедневник ни к чему не обязывает. К тому же это хороший способ наладить отношения с вашей коллегой.
Стоимость: от 500 до 2500 рублей
Ароматическую свечу
Ароматическая свеча способна порадовать кого угодно, ваша коллега по работе – не исключение. Такой аксессуар привнесет уют и комфорт в рабочие будни любой женщины. Кроме того, с такой вещью атмосфера в вашем офисе станет гораздо теплее.
Стоимость: от 1600 до 6000 рублей
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