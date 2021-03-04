Международный женский день – праздник весны, женской красоты, нежности и душевной мудрости 8 марта отмечают во многих странах мира. Этот день, который с нетерпением ждут все представительницы прекрасного пола, дарит им не только улыбки и весеннее настроение, но и вполне материальные удовольствия. Многие мужчины ломают голову, размышляя над тем, что подарить в этот праздник своим прекрасным дамам. Amic.ru решил помочь и собрал самые интересные идеи презентов для мамы, сестры, подруги и коллеги. Им точно понравится.

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Что подарить маме

Порадовать маму на 8 Марта нужно в первую очередь вниманием. Вы можете заглянуть к ней в гости или позвать в ресторан. Однако ни в коем случае не верьте ее словам "мне ничего не надо". Да и цветы – это, конечно, универсальный подарок, но не единственный. Даже самые занятые сыновья могут выделить время на посещение интернет-магазина или забежать в торговый центр, благо они у нас на каждом шагу "растут". Поэтому порадовать любимого человека не составит труда.

Пижама

Удобная, красивая, элегантная. Сразу представляется домашний уют, мамино любимое кресло, чашка какао или кофе и любимый сериал или книга – не важно. Важно то, что мама такой подарок однозначно оценит, растрогается и обрадуется.



Стоимость: от 1,5 до 15 тыс. рублей

Выпрямитель для волос

Ну или плойка, или другой девайс для прически. Мама, конечно, всегда самая красивая. Но пусть она знает, что вы ее считаете молодой и современной женщиной.

Стоимость: от 2 до 40 тыс. рублей

Платок Девочки такие девочки, даже если они мамы. И просто обожают всякие аксессуары, чтобы подчеркнуть свою красоту. Так ведь никто и не против. Порадуйте маму элегантным шейным или головным платком, тем более что весна все-таки, девочкам хочется обновления. Не можете выбрать сами – приобретите подарочный сертификат в магазине аксессуаров, пусть мама сама подберет то, что ей понравится. Стоимость: от 1 до 30 тыс. рублей