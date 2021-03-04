Первые шаги. Воспитанников детских домов Алтая будут учить основам бизнеса

Центр "Мой бизнес" проведет для воспитанников детских домов 13 интенсивов по основам предпринимательской деятельности. Обучение начнется уже в марте 2021 года.

Программа пройдет в онлайн-формате по нескольким направлениям: этапы генерации бизнес-идеи, SWOT-анализ бизнес-идей, психология предпринимательской деятельности, бизнес-планирование, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), контент-маркетинг, современные средства продвижения и технологии, финансовые модели и другие. Каждый воспитанник детского дома, успешно освоивший материал, получит сертификат.

В центре "Мой бизнес" также планируют провести защиту предпринимательских проектов школьников в учебных заведениях. Лучшие работы направят для участия в конкурсе "Лучший школьный предпринимательский проект Алтайского края".

Обучающая программа носит профориентационный характер: школьники смогут оценить свои бизнес-навыки, понять суть предпринимательской деятельности.

Центр "Мой бизнес"

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

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