Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию

Президент России Владимир Путин призвал жестко пресекать национализм, ксенофобию, а также действия провокаторов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений", — сказал он на расширенном заседании коллегии МВД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссий в Госдуме. По его мнению, "люди требуют ощутимых перемен", а потому депутатам стоит начать вести конструктивный диалог.