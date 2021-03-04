Теплую, но ветреную погоду обещают в Алтайском крае 4 марта

4 марта в Алтайском крае ожидается ветреная погода. При этом температура воздуха будет близка к нулю.

В регионе термометры покажут от -1 до -6 градусов. В отдельных районах небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

В ночь с 4 на 5 марта в крае температура воздуха составит -7...-12 градусов, местами по востоку до -17 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.