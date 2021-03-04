Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова считает, что без вакцинации третья волна коронавируса неизбежна. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая", – заявила Скворцова.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Брешиа выявили новый – "нигерийский" – штамм COVID-19, который может быть устойчив к существующим вакцинам от коронавируса. Такой штамм выделен впервые.