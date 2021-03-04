Алтайский край остался в списке регионов с несвободным интернетом

Алтайский край по итогам 2020 года остался в "красной зоне" рейтинга свободы интернета, который подготовил проект "Сетевые свободы". В регионе зафиксировали девять случаев административного давления и 24 эпизода интернет-цензуры.

В "красную зону" попадают регионы, где зафиксировано более 30 случаев вмешательства в свободу интернета со стороны госорганов. Алтайский край не покидает "красную зону" с 2015 года.

Всего в России в 2020 году зафиксировали 275,5 тыс. случаев вмешательства в свободу интернета. В 21 регионе зарегистрировали случаи применения насилия после различных публикаций в Сети.

"В 48 случаях пострадавшими оказывались представители средств массовой информации, а нападающими чаще всего – силовики и представители охранных предприятий", – отмечается в исследовании.

Напомним, что 1 февраля в России начал действовать закон "О запрете мата в соцсетях", который вызвал массу возмущений в обществе. Многие решили, что теперь сквернословить в Сети нельзя: грозят крупные штрафы. А казачья кибердружина даже собралась взять кибернагайки и бороться за чистоту русского языка в интернете.