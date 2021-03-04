Алтайский край остался в списке регионов с несвободным интернетом

Алтайский край по итогам 2020 года остался в "красной зоне" рейтинга свободы интернета, который подготовил проект "Сетевые свободы". В регионе зафиксировали девять случаев административного давления и 24 эпизода интернет-цензуры.
В "красную зону" попадают регионы, где зафиксировано более 30 случаев вмешательства в свободу интернета со стороны госорганов. Алтайский край не покидает "красную зону" с 2015 года.
Всего в России в 2020 году зафиксировали 275,5 тыс. случаев вмешательства в свободу интернета. В 21 регионе зарегистрировали случаи применения насилия после различных публикаций в Сети.
"В 48 случаях пострадавшими оказывались представители средств массовой информации, а нападающими чаще всего – силовики и представители охранных предприятий", – отмечается в исследовании.
Напомним, что 1 февраля в России начал действовать закон "О запрете мата в соцсетях", который вызвал массу возмущений в обществе. Многие решили, что теперь сквернословить в Сети нельзя: грозят крупные штрафы. А казачья кибердружина даже собралась взять кибернагайки и бороться за чистоту русского языка в интернете.
Комментарии
В 48 случаях пострадавшими оказывались представители средств массовой информации, а нападающими чаще всего – силовики и представители охранных предприятий
У нас силовики ни на кого не нападали
В 48 случаях пострадавшими оказывались представители средств массовой информации, а нападающими чаще всего – силовики и представители охранных предприятий
Это не значит, что после поста какого-нибудь гостя избили, это скорее всего во время съемок на митингах или предприятиях, просили камеру убрать, а по закону о СМИ это уже нападение.
Можно конечно просто сказать, что силовики ни на кого не нападали, по проблема то останется, а безнаказанность приводит к новым преступлениям...
А позорные дела, возбужденные по показаниям студенток академии??? После такого ректора просто с позором уволить, а будет сопротивляться ещё и незадекларированное имущество и доходы впаять!!!