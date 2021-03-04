В Алтайском крае военные на два часа перекроют Чуйский тракт

4 марта военные с 20:40 до 23:00 перекроют проезд по двум автодорогам в Алтайском крае.

Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, запрет коснется участков в Косихинском районе.

Движение для всех видов транспорта ограничат:

на участке Украинский – Чуйский тракт – а/д подъезд к Косихе – Косиха;

на участке а/д Косиха – Плотниково – а/д подъезд к Косихе – Косиха.

Водителей просят сохранять бдительность на данных участках и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.