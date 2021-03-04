Соцсети: онкобольной житель Алтайского края не может получить лечение

Родственники обеспокоены ситуацией со здоровьем мужчины, проживающим в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Информацию об этом опубликовали на странице barnaulinfo в Instagram.
По словам племянницы мужчины, ему поставили диагноз "рак второй стадии", но госпитализировать не стали. Она подозревает, что это может быть связано с неблагоприятной ковидной обстановкой.
"Уже довольно длительное время не может получить лечение, – утверждает сельчанка. – Нам отказывают в этом по различным причинам. То МРТ надо переделать, то еще что-то".
По словам женщины, здоровье больного постоянно ухудшается. Она переживает, что дальнейшее затягивание времени может негативно сказаться на эффективности лечения.
Сельчанка уточнила, что скоро начнется распутица, а село расположено за рекой. По ее словам, из-за этого некоторое время населенный пункт будет отрезан от остального мира.
"Какое-то время мы окажемся отрезаны от мира, и в больницу будет не выбраться! А между тем состояние здоровья человека ухудшается! Дядя чувствует себя все хуже и хуже, стал плохо есть, очень ослаб, – пояснила родственница. – Ему срочно нужна медицинская помощь и лечение, получить которое он никак не может. Я прошу огласки этой ситуации. Онкология коварна, и промедление может дорого стоить!"
В ответ на запрос amic.ru специалисты Минздрава пояснили, что начали проверку всех изложенных в сообщении фактов, а также запросили информацию из Алтайского краевого онкологического диспансера. Помощь пациенту будет оказана в полном объеме, заверили в ведомстве.
Комментарии
Помощь пациенту будет оказана в полном объеме, заверили в ведомстве
Будет, будет... Если он к тому времени не помрёт. Пусть или взятки платит или велком в рай.
и таких по краю тысячи которым нужна помощь, кто-то камисию для втэека пройти неможет, кто-то для личения или операции, сам в такой ситуации.
Да, уж! Вот он русский мир жестокий и беспощадный к своим гражданам! Это вам не Сирию с Украиной освобождать...
Что это как не геноцид. Обычная человеческая жизнь не представляет никакой цены. Трудно представить такую ситуацию с какой нибудь чинушей, а точнее не возможно, хотя быть может этот человек намного больше пользы принёс чем бесполезное протирание штанов в светлом кабинете
"Я прошу огласки этой ситуации", вот так в нашей стране решается все! Пока не добьешься огласки, не сможешь пробить "стену" наплевательского отношения чиновников к людям!
Сначала разберитесь, господа журналисты. А потом - пишите
Как обычно государство разговаривает с гражданами "через губу". Судя по всему власти забыли наглухо, кто кому платит и кто кому должен за это оказывать услуги. Если раньше была хамоватая формулировка "услуга предоставляется при востребовании", то сегодня она уже предоставляется только через вопли и скандал. Мда, "встали с колен" что называется.
Это люди ещё не осознают неформальную статистику, согласно которой абсолютное большинство онкобольных умирает не столько от рака, сколько от ужасов и побочных эффектов "лечения".
Проще говоря, люди без "лечения" живут дольше, менее мучительно и не имеют таких катастрофических финансовых последствий, как те, которых пользуют рвачи.