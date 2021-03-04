Соцсети: онкобольной житель Алтайского края не может получить лечение

Родственники обеспокоены ситуацией со здоровьем мужчины, проживающим в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Информацию об этом опубликовали на странице barnaulinfo в Instagram.

По словам племянницы мужчины, ему поставили диагноз "рак второй стадии", но госпитализировать не стали. Она подозревает, что это может быть связано с неблагоприятной ковидной обстановкой.

"Уже довольно длительное время не может получить лечение, – утверждает сельчанка. – Нам отказывают в этом по различным причинам. То МРТ надо переделать, то еще что-то".

По словам женщины, здоровье больного постоянно ухудшается. Она переживает, что дальнейшее затягивание времени может негативно сказаться на эффективности лечения.

Сельчанка уточнила, что скоро начнется распутица, а село расположено за рекой. По ее словам, из-за этого некоторое время населенный пункт будет отрезан от остального мира.

"Какое-то время мы окажемся отрезаны от мира, и в больницу будет не выбраться! А между тем состояние здоровья человека ухудшается! Дядя чувствует себя все хуже и хуже, стал плохо есть, очень ослаб, – пояснила родственница. – Ему срочно нужна медицинская помощь и лечение, получить которое он никак не может. Я прошу огласки этой ситуации. Онкология коварна, и промедление может дорого стоить!"

В ответ на запрос amic.ru специалисты Минздрава пояснили, что начали проверку всех изложенных в сообщении фактов, а также запросили информацию из Алтайского краевого онкологического диспансера. Помощь пациенту будет оказана в полном объеме, заверили в ведомстве.