Министр Мантуров побывал на барнаульском заводе АТИ и познакомился с производством

Министр промышленности России Денис Мантуров 2 марта побывал на барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий. Генеральный директор предприятия Артем Шамков ознакомил руководителя Минпромторга с новыми технологиями, которые реализованы на предприятии в рамках кластерного проекта "Освоение производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов".

Министру показали динамометрический стенд, установленный на предприятии в 2019 году. Он является единственным за Уралом и третьим в стране. Стенд способен создавать нагрузку на ось 30 тонн. Его использование позволяет испытывать тормозные колодки для железнодорожных вагонов, оперативно вносить коррективы в состав смеси и технологию производства. Это значительно снижает время запуска новых изделий в серийное производство.

Также министр посетил на предприятии участок лазерной резки и участок спирально-навитых прокладок, изготавливаемых на основе терморасширенного графита.

Это перспективное направление, которое завод активно развивает. В цехе безасбестовых тормозных колодок, запущенном в 2018 году, министр осмотрел образцы новых видов продукции и сделал запись в книге почетных гостей.

Как отметил генеральный директор завода АТИ Артем Шамков, меры поддержки промышленности сегодня достаточно эффективны и широко применяются в рамках федеральных и региональных программ.

"В рамках кластерного проекта, реализованного на нашем предприятии, нам удалось по 41 постановлению правительства компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. В целом сумма средств, затраченных на реализацию этого проекта, составила 277 миллионов рублей", – сообщил Шамков.

Оценивая важность мер поддержки, реализованных на Барнаульском заводе АТИ, министр промышленности Денис Мантуров подчеркнул, что деньги точно были направлены эффективно в то оборудование, которое дает сегодня расширение возможностей развития этого предприятия:

"Это позволяет получать новую номенклатуру современных изделий, которые будут использоваться в широком перечне отраслей. Транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш, нефтегазмаш – это те отрасли, которые сегодня заинтересованы в современной продукции. Мы рассчитываем, что коллеги на этом точно не будут останавливаться, будут продолжать свой курс на предмет модернизации и появления новых образцов продукции".

Напомним, министр Денис Мантуров вместе с главой кабмина Михаилом Мишустиным и другими членами правительства 2 марта побывали с официальным визитом в Барнауле. В частности, Мишустин посетил городскую школу № 53 и провел совещание о перспективах развития промышленности в Алтайском крае. Подробнее о визите премьера в Алтайский край – читайте в нашем материале.