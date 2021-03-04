Министр Мантуров побывал на барнаульском заводе АТИ и познакомился с производством

Министр промышленности России Денис Мантуров 2 марта побывал на барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий. Генеральный директор предприятия Артем Шамков ознакомил руководителя Минпромторга с новыми технологиями, которые реализованы на предприятии в рамках кластерного проекта "Освоение производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов".
Министру показали динамометрический стенд, установленный на предприятии в 2019 году. Он является единственным за Уралом и третьим в стране. Стенд способен создавать нагрузку на ось 30 тонн. Его использование позволяет испытывать тормозные колодки для железнодорожных вагонов, оперативно вносить коррективы в состав смеси и технологию производства. Это значительно снижает время запуска новых изделий в серийное производство.
Также министр посетил на предприятии участок лазерной резки и участок спирально-навитых прокладок, изготавливаемых на основе терморасширенного графита.
Это перспективное направление, которое завод активно развивает. В цехе безасбестовых тормозных колодок, запущенном в 2018 году, министр осмотрел образцы новых видов продукции и сделал запись в книге почетных гостей.
Как отметил генеральный директор завода АТИ Артем Шамков, меры поддержки промышленности сегодня достаточно эффективны и широко применяются в рамках федеральных и региональных программ.
"В рамках кластерного проекта, реализованного на нашем предприятии, нам удалось по 41 постановлению правительства компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. В целом сумма средств, затраченных на реализацию этого проекта, составила 277 миллионов рублей", – сообщил Шамков.
Оценивая важность мер поддержки, реализованных на Барнаульском заводе АТИ, министр промышленности Денис Мантуров подчеркнул, что деньги точно были направлены эффективно в то оборудование, которое дает сегодня расширение возможностей развития этого предприятия:
"Это позволяет получать новую номенклатуру современных изделий, которые будут использоваться в широком перечне отраслей. Транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш, нефтегазмаш – это те отрасли, которые сегодня заинтересованы в современной продукции. Мы рассчитываем, что коллеги на этом точно не будут останавливаться, будут продолжать свой курс на предмет модернизации и появления новых образцов продукции".
Напомним, министр Денис Мантуров вместе с главой кабмина Михаилом Мишустиным и другими членами правительства 2 марта побывали с официальным визитом в Барнауле. В частности, Мишустин посетил городскую школу № 53 и провел совещание о перспективах развития промышленности в Алтайском крае. Подробнее о визите премьера в Алтайский край – читайте в нашем материале.
Комментарии
Было бы странно если бы он потомственному депутату единоросу Артему Шамкову который рабочих на акции в поддержку путена сгоняет не пообещали поддержки.
Я тут шиномонтажку открыть решил, может мне правительство окажет поддержку - даст 1 млн рублей на покупку оборудования?
Ой, я же забыл, я же не депутат и в партии ЕР не состою, так что мне кроме налогов не положено ничего.
4.03.2021 12:24
- гость -
Вы тоже заценили ролик снятый в единственном приличном цехе сотрудниками данной организации в поддержку президента?! Я сначала даже проникся к песне которую они пели, но в конце когда были слова в честь кого это я как в том меме глоток чая вынес наружу
Шныряет, высматривает, где что-то ещё работает, чтоб угробить.
МАХРОВАЯ ПОКАЗУХА
Зачем приезжали???
У нас и так всё хорошо..., оказывается....