Мошенники предложили алтайской пенсионерке компенсацию за лекарства и обманули ее

В Алейском районе 72-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Злоумышленники обманули ее, пообещав компенсацию за лекарства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пенсионерка рассказала, что ранее она заказывала в интернете лекарственные препараты. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился работником одного из надзорных органов. Он доложил, что лекарство, которое покупала женщина, признали неэффективным, и теперь клиентам выплачивают компенсации.

Незнакомец соединил ее со "специалистом банка по компенсациям", который сказал, что для получения необходимой суммы нужно сначала перевести 20 тысяч рублей. Так жительница региона и поступила. Правда, вскоре от нее попросили еще больше денег – уже 124 тысячи.

"Так как у потерпевшей такой суммы не оказалось, она перевела 93 тысячи рублей, после чего ей пояснили, что деньги ей доставит бронированный автомобиль", – рассказали в ведомстве.

Но никто к женщине не приехал, и в итоге она потеряла 113 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.