Полный бак и чашку капучино: россияне стали чаще брать кофе с собой на заправках

"Кофе с собой" – это бизнес, который растет на волне потребления этого напитка в России. Все больше людей предпочитают пить его вне дома. Поэтому не только кофейни, но и другие организации развивают продажи кофе. Так, в 2020 году сеть АЗС "Газпромнефть" продала около 34 млн чашек горячего напитка, что на 26% больше, чем годом ранее. Выручка составила 4,5 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2019 года на 30%.

В 2020 году сеть "Газпромнефть" вместе с партнерами запустила услугу онлайн-заказа и доставки товаров на АЗС. Предложение действует в Москве и Санкт-Петербурге, но планируется внедрить его и в регионы. Клиенты сети "Газпромнефть" могут круглосуточно на ряде АЗС приобрести товары из магазинов "Утконос" и "220 Вольт". Также на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга появилась продукция "ВкусВилла".

"Прошедший год серьезно изменил традиционную модель потребления товаров и услуг: клиенты все чаще покупают кофе навынос, а также заказывают продукцию с доставкой на дом или в ближайшую удобную точку самовывоза. В этих условиях как раз АЗС стали точкой притяжения, где одновременно с заправкой автомобиля можно приобрести продукцию кафе, товары первой необходимости и даже забрать доставленный заказ из онлайн-магазина, сэкономив свое время", – отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

В 2021 году "Газпромнефть" продолжит развивать партнерства, которые повышают ценность бренда и улучшают клиентский опыт на АЗС, добавил Александр Крылов.