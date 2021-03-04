Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск на день раньше запланированного

Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Новосибирск в четверг, 4 марта. До этого планировалось, что политик посетит областной центр в пятницу, 5 марта, сообщает НГС.

Предположительно, после прилета глава правительства осмотрит логистический почтовый центр в Толмачево. При этом основная часть мероприятий запланирована на 5 марта. Среди них – посещение научного центра "Вектор" и встреча с губернатором Андреем Травниковым.

Сопровождать премьера будут его зам Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минфина Антон Силуанов, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, 2 марта Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Барнаул. Премьера сводили на экскурсию в школу № 53, где он поел гречку с котлетой и пообщался с педагогами. Также председатель кабмина встретился с алтайскими промышленниками на АЗПИ, а затем провел переговоры с губернатором Виктором Томенко.

На следующий день Мишустин прибыл на рабочую встречу с представителями турбизнеса в Горно-Алтайске.