Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск на день раньше запланированного

Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Новосибирск в четверг, 4 марта. До этого планировалось, что политик посетит областной центр в пятницу, 5 марта, сообщает НГС.
Предположительно, после прилета глава правительства осмотрит логистический почтовый центр в Толмачево. При этом основная часть мероприятий запланирована на 5 марта. Среди них – посещение научного центра "Вектор" и встреча с губернатором Андреем Травниковым.
Сопровождать премьера будут его зам Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минфина Антон Силуанов, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Напомним, 2 марта Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Барнаул. Премьера сводили на экскурсию в школу № 53, где он поел гречку с котлетой и пообщался с педагогами. Также председатель кабмина встретился с алтайскими промышленниками на АЗПИ, а затем провел переговоры с губернатором Виктором Томенко.
На следующий день Мишустин прибыл на рабочую встречу с представителями турбизнеса в Горно-Алтайске.
Комментарии
Что запланированное похмелье на 4 марта отменилось?
Он не принимает алкоголь.
молодец
видимо по другому задуряются
Не выдержал алтайских зрелищ, на день раньше сбежал.
У нас в краевой столице перестали холодный асфальт???
На убогих тяжело смотреть, начинаешь проникаться. А так от греха подальше, как поход в церковь мимо попрошаек.
Гречка не пошла
Полетел в Абакан.
Амик блокирует ссылки на флайтрадар.
htt ps://www.flig htradar24.c om/RSD162/26fad766
уберите три пробела из ссылки
А, нет, пролетел Абакан, далее на восток летит
В Кызыл полетел