Первые случаи "вечного" заражения коронавирусом выявили в США

Американские врачи зафиксировали три случая "вечного" заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В результате исследования ученых университета Южной Калифорнии выяснилось, что у трех пациентов, страдающих от лейкемии, коронавирусная инфекция сохранялась в организме на протяжении полугода и дольше.

Речь идет о молодом мужчине, мальчике и девочке дошкольного возраста. Исследователи полагают, что "вечное" заражение связано с подорванной иммунной системой.

По словам врачей, вирусы в организмах этих людей быстро мутируют и становятся неуязвимыми для антител.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России будет достигнут к августу 2021 года.