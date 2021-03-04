Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании сыграть за футбольный клуб "Спартак". В интервью YouTube-каналу "КраСава" спортсмен заявил, что это – "народная команда".

"Думаю, и отец хотел бы, чтобы я за "Спартак" сыграл. Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Килограмм 6-7 я бы скинул. Не знаю, как бы я там сыграл. Не назвал бы себя суперфутболистом, но попробовать хотел бы. Потихоньку можно было бы втянуться", – сказал Нурмагомедов.

Напомним, последний поединок Хабиба Нурмагомедова состоялся 24 октября 2020 года. Тогда российский боец удушающим приемом одолел американца Джастина Гейджи. После этого чемпион объявил об уходе из спорта с рекордом 29:0.