Более 11,3 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки число зараженных коронавирусом выросло на 11 385 – до 4 290 135 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся в Москве (+2150 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+986) и Московской области (+693). Алтайский край (+128) на 4 марта занимает 21-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 869 857 человек, в том числе 16 123 – за последние сутки. При этом зарегистрировали в стране 87 823 летальных случая (+475).

В общей сложности в России провели более 112,1 млн лабораторных исследований на коронавирус. 343 тысячи тестов сделали за отчетные сутки.