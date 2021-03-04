Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что вещатель определил шорт-лист претендентов на участие в конкурсе Евровидение-2021 от России. По словам Эрнста, которые передает ТАСС, это "равные по уровню исполнители".

В шорт-лист вошли группы "#2маши" и Little Big, Антон Беляев, известный так же как Therr Maitz, Моргенштерн, Егор Крид и Niletto. Кто из них поедет на Евровидение, решат зрители Первого канала голосованием в прямом эфире 8 марта.

Напомним, что в 2020 году Россию должна была представлять группа Little Big, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году Евровидение состоится в Нидерландах. Конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.