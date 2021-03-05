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Семь миллионов новых слушателей: "Русская Медиагруппа" увеличит охват аудитории

, ИА "Амител"
К сети вещания холдинга присоединится более 20 городов России

В первом полугодии 2021 года радиостанции холдинга "Русская Медиагруппа" получат около семи миллионов новых слушателей. Как сообщает пресс-служба медиагруппы, к сети вещания присоединится более 20 городов.

Сейчас в состав холдинга "Русская Медиагруппа" входит пять радиостанций и один телеканал. Радиостанции холдинга ежемесячно слушают более 33,3 миллиона человек, а телеканал RU.TV насчитывает 41,7 миллиона телезрителей. RU.TV – один из крупнейших музыкальных телеканалов в стране.*

Новые радиостанции холдинга зазвучат на частотах, полученных на Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию "Русской Медиагруппой" и ее сетевыми партнерами. Запуск станций планируют в ближайшее время.

"Радио имеет огромный потенциал развития и расширения зоны покрытия, и этим оно уникально. Одна из основных задач "Русской Медиагруппы" на сегодняшний день – максимально использовать этот потенциал и непрерывно увеличивать свою аудиторию. Опыт показывает, что удачное программирование и позиционирование на региональном рынке позволяет станциям "Русской Медиагруппы" демонстрировать стремительный рост", – говорит управляющий директор АО "Русская Медиагруппа" Дмитрий Медников.

В Барнауле "Русское Радио" и DFM – одни из самых рейтинговых радиостанций. "Русское Радио" звучит в Барнауле с 1995 года, а DFM – с 2006 года. Вы можете слушать DFM"Русское Радио" онлайн на сайте "FM-Продакшн" или на волнах 105.4 FM и 102.4 FM

*Исследования Mediascope, Radio Index – Россия 100+. Апрель – сентябрь 2020, 12+; Mediascope, TV Index, Россия 0+, 01.10.2020-31.12.2020, 4+

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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