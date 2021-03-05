Образование без ущерба бюджету: как сэкономить на онлайн-обучении

Около 70% россиян от 18 до 65 лет в 2020 году прошли дополнительное обучение. Чаще всего это освоение новой профессии, повышение квалификации, уроки с репетитором, различные тренинги и мастер-классы.

Многие хотят перейти на фриланс, работать на дому, открыть собственный бизнес. Поэтому эксперты полагают, что рынок образовательных услуг будет стабильно расширяться в среднем на 15-20% в год. Разберемся, чему можно научиться онлайн, от чего зависит цена обучения и как сэкономить, осваивая новую перспективную профессию.

Актуальные направления

По данным сервиса https://promokodik.net/, который рассказывает о скидках и акциях, популярны такие направления, как:

бизнес, менеджмент и управление;

продажи, маркетинг, реклама;

финансы, налоги, документооборот;

иностранные языки;

IT, анализ данных, информационная безопасность;

дизайн.

Выросла популярность удаленных профессий – интернет-маркетологов, копирайтеров, онлайн-менеджеров по продажам, дизайнеров, администраторов социальных сетей. Также россияне интересуются курсами по воспитанию, творчеству, личностному росту, психологии отношений, здоровому образу жизни.

Стоимость курсов

Цена зависит от специализации, длительности обучения, бренда школы, спикеров, наличия тренажеров, наставников, обратной связи, доступа к программному обеспечению. На стоимость курса также влияет количество компетенций, которые получит студент. А вот формат обучения – в режиме реального времени или же в записи – не играет существенной роли. К тому же пандемия коронавируса усилила конкуренцию на рынке онлайн-образования, что ведет к снижению цен.

На стоимости обучения можно сэкономить, если использовать промокод "Нетология" (на сайте promokodik.net собраны все актуальные купоны компании). Он дает скидку на обучение программированию, маркетингу, дизайну и других популярных направлений.