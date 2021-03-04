Спикер АКЗС поддержал идею увековечить память погибших медработников

Председатель регионального парламента Александр Романенко и глава Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поддержали идею увековечить память медицинских работников, которые погибли в борьбе с ковидом.

Как сообщает пресс-служба АКЗС, с соответствующей инициативой выступил спикер Совета депутатов Шелаболихинского района Константин Антропов.

"Медики самоотверженно работали. К сожалению, многие коллеги ушли из жизни, заразившись на боевом посту, – сказал Антропов. – Есть предложение увековечить их память. Возможно, это будет памятное издание или мемориальные доски на лечебных учреждениях, где они работали".

Дмитрий Попов подчеркнул, что возглавляемое им министерство совместно с комитетом АКЗС по здравоохранению и науке разработает предложения по поощрению работников здравоохранения и сохранению памяти о погибших медиках.

Ранее в Петербурге открыли памятник врачам, умершим от коронавируса. Бронзового "Печального ангела" выполнил петербургский художник Роман Шустров. Он умер от ковида в 2020 году.