На месте заброшенного магазина в Барнауле могут построить необычный дом

В Барнауле выставили на продажу участок на ул. Э. Алексеевой, 5, находящийся недалеко от пересечения с проспектом Ленина. Сейчас там находится заброшенное здание, в котором раньше располагался магазин. Учитывая состояние объекта, ему грозит либо реконструкция, либо снос.

Проект реконструкции этой территории появился еще в 2006 году. По задумке здесь должны были построить шестиэтажное офисное здание со сложной планировкой и необычной архитектурой. Однако проект так и не реализовали.

Новому собственнику предлагается актуализировать проект либо разработать свой. По данным ЕГРН, участок разрешено использовать для размещения и эксплуатации объектов общественно-делового значения. Однако новый собственник при желании сможет изменить его назначение. Участок находится в зоне, которая допускает размещение многоквартирных домов до 75 метров или 25 этажей, а также нежилых объектов. На сегодняшний момент стоимость участка составляет 17 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Объявление о продаже, размещенное на "Авито", гласит, что земельный участок способен принести выгоду, так как "нет необходимости прокладывать коммуникации, строить детские сады и школы. Объект подходит как для жилой застройки, так и для коммерческого использования".