Туристка показала алтайский элитный отель, где останавливался Михаил Мишустин

Туристка опубликовала фото из элитного отеля "Алтай Резорт", где якобы останавливался премьер-министр Михаил Мишустин. В своем Instagram женщина рассказала, что, помимо премьера, в отеле отдыхали и некоторые министры.

"Отдыхали в одном отеле с премьером и некоторыми министрами РФ, сфотографировались с министром финансов Антоном Силуановым. Министр спросил, как нам отдыхается, сказал, что ему тоже здесь нравится", – рассказала туристка.

2 марта Михаил Мишустин официально посетил Барнаул. Премьера сводили в школу № 53, где он пообедал в столовой и пообщался с педагогами. Также глава кабмина встретился с алтайскими промышленниками на АЗПИ и провел переговоры с губернатором Виктором Томенко.

3 марта Мишустин уже был в Горно-Алтайске. Там он провел рабочую встречу по вопросам туризма. Примечательно, что в этот же день политику исполнилось 55. Не исключено, что праздновал он свой день рождения именно в "Алтай Резорте".