Такой день. Пожар в школьном автобусе и "алтайские" медали чемпионата мира

Школьный автобус, перевозивший пятерых подростков, загорелся в Целинном районе. В салоне находились пятеро учеников 10-11 классов. Их доставили домой на другом транспорте. Никто не пострадал. В социальных сетях опубликовали видеозапись с места возгорания.

Пассажирам поезда Адлер – Барнаул, которых на этой неделе высадили в сугробы в Алтайском крае, компенсировали причиненные неудобства. В РЖД извинились перед ними, а также пообещали начислить в качестве компенсации по 7000 баллов программы лояльности "РЖД Бонус".

Алтайская лыжница пополнила копилку медалей российской сборной на чемпионате мира по лыжному спорту. В составе национальной команды Яна Кирпиченко завоевала серебряные медали. Кстати, днем ранее алтайский спортсмен Денис Иродов выиграл третье золото в Австрии, где проходит юниорское первенство мира по биатлону.

Администрация Барнаула по итогам рабочих встреч и консультаций с правительством Алтайского края и региональным Минтрансом решила заключить с пассажироперевозчиками брутто-контракты. Это подразумевает, что перевозчики должны отвечать за их качественное выполнение и исходя из соответствия условиям контракта обновлять подвижной состав и получать из бюджета оплату за свои услуги. При этом плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет муниципалитета.

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор директору научно-исследовательского института Сибири имени Лисавенко. Руководителя НИИ признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком четыре года.

Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в частном доме на улице Денисова в Барнауле. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 02:42. По прибытии спасателей крыша дома полыхала открытым огнем, веранда была полностью охвачена пламенем. Из жилого строения через оконный проем вывели пять человек, в том числе двоих детей.

11 человек, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2376. За сутки в лабораториях подтвердили еще 128 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 054 человек. Выздоровели 39 365 человек (+108 за сутки).