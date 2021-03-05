Пятница, 5 Март, 07:35

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 88,94
-6°


4290135 +11385
Обь
-16см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Алтайский край 5 марта ожидает весенняя погода

, ИА "Амител"
Температура днем местами поднимется до +6°C
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 5 марта, информирует региональный Гидрометцентр.  

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -4°C до +1°C (в южных районах – до +6°C), предстоящей ночью – от -5°C до -10°C.

Умеренный снег, по югу мокрый снег, местами метель. Усилится ветер, его скорость при порывах может достигать 23 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -18°C до -20°C, в темное – от -1°C до +1°C. Снегопад, возможна метель. Скорость ветра в краевой столице не превысит 16 м/с.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.03.2021 07:34
- гость -

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -18°C до -20°C, в темное – от -1°C до +1°C. Снегопад, возможна метель. Скорость ветра в краевой столице не превысит 16 м/с.
смотрю на градусник -7, синоптики я с вас плакать

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
07:32
Как будут работать детские лагеря в Алтайском крае и почему путевки подорожали? 0
07:19
То ли плакать, то ли смеяться: подборка знаменитых шуток товарища Сталина 163
07:05
Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 6 марта 0
06:47
"Классная, но маленькая". Томенко рассказал, почему попросил Мишустина помогать краю 2
06:33
Как женщины наводили красоту в начале ХХ века 0
06:19
Как мы будем отдыхать на 8 Марта 2021 года? 0
06:03
Алтайский край 5 марта ожидает весенняя погода 1
23:46
Такой день. Пожар в школьном автобусе и "алтайские" медали чемпионата мира 0
23:17
Торговлю на перевалах требуют запретить в Горном Алтае 2
22:45
Глава Минобрнауки предупредил родителей школьников о риске ОРВИ 0
22:11
Более 100 единиц техники будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 5 марта 0
21:45
Появилось видео пожара в алтайском школьном автобусе 1
21:11
Алтайская лыжница завоевала серебро на ЧМ в составе сборной России 2
20:32
Спикер АКЗС поддержал идею увековечить память погибших медработников 0
20:03
Автобус со школьниками загорелся в Алтайском крае 0
19:48
На месте заброшенного магазина в Барнауле могут построить необычный дом 2
19:15
Мэра Кемерова госпитализировали с переломами ребер 0
18:46
Директора алтайского НИИ осудили за особо крупное мошенничество 6
18:10
Штормовой ветер и метели возвращаются в Алтайский край 0
17:54
Туристка показала алтайский элитный отель, где останавливался Михаил Мишустин 0
17:44
Психически больного жителя Алтайского края осудят за убийство престарелой матери гирей 1
17:32
ФСБ задержала террориста-смертника в Калининградской области 2
17:20
В Барнауле разогнали нелегальных торговцев омывайкой, мясом и одеждой 9
17:07
38-летний единоросс возглавил Госсобрание Республики Алтай 0
16:54
Врачи рассказали, можно ли заразиться ковидом от букета цветов 0
16:39
"Ногами не били". Директор рассказала о массовом избиении алтайского школьника 3
16:28
Моргенштерн и Егор Крид попали в шорт-лист кандидатов на Евровидение от России 5
16:15
Мэрия Барнаула заключит брутто-контракты с пассажироперевозчиками 6
16:04
"Потихоньку можно было бы втянуться". Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за "Спартак" 2
15:52
Выживший. Житель Алтая со сломанной ногой двое суток полз домой по снегу 11
15:40
Более 11,3 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:29
Жительница Новоалтайска утверждает, что за ее матерью никто не ухаживал в больнице 6
15:17
В Бийске на месте разваливающейся школы появится новая за 500 млн рублей 0
15:05
Четыре главных желания. Стало известно, о чем губернатор Томенко попросил премьера 7
14:54
Алекcандра Маршала госпитализировали 7
14:45
Алтайский биатлонист стал трехкратным чемпионом мира 3
14:33
Первые случаи "вечного" заражения коронавирусом выявили в США 4
14:22
Реконструкция Чуйского тракта в Алтайском крае обойдется в 50 млрд рублей 9
14:10
В пригороде Барнаула заменят водопропускные трубы, чтобы избежать подтопления домов 0
13:57
23 новых случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
13:44
В Алтайском крае в полтора раза выросло число кредитов под залог жилья 0
13:31
"Сахарный дебют". Как алтайские врачи борются со сложными последствиями ковида 9
13:18
В Бийске будет ездить бесплатный автобус, пока не ходят трамваи 3
13:06
Виктор Томенко рассказал, на сколько выросла зарплата в Алтайском крае 29
12:54
Михаил Мишустин пообещал решить вопрос с восхождениями на Белуху 11
12:43
Барнаульцы пожаловались на "Газель-подснежник", припаркованную у пешеходного перехода 15
12:30
Полный бак и чашку капучино: россияне стали чаще брать кофе с собой на заправках 11
12:16
Министр Мантуров побывал на барнаульском заводе АТИ и познакомился с производством 11
12:04
Вместо парка – парковка. В Барнауле отдают под жилую застройку спортивно-деловой квартал 44
11:55
Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск на день раньше запланированного 11

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.