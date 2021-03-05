Алтайский край 5 марта ожидает весенняя погода

Теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 5 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -4°C до +1°C (в южных районах – до +6°C), предстоящей ночью – от -5°C до -10°C.

Умеренный снег, по югу мокрый снег, местами метель. Усилится ветер, его скорость при порывах может достигать 23 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -18°C до -20°C, в темное – от -1°C до +1°C. Снегопад, возможна метель. Скорость ветра в краевой столице не превысит 16 м/с.