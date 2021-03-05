Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае

Временное ограничение на алтайской дороге ввели в крае утром 5 марта. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно действует с 07:40 до 11:00 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанному участку.
Напомним, 21 февраля из-за военных на трассе возникла крупная пробка.
Комментарии
Они, в случае войны, планируют передвигаться только по Чуйскому тракту? А если бомба попадет в тракт-выбрасывать сразу белый флаг?
Справедливости ради,я не знаю,может они по другим дорогам круглые сутки колесят,просто те не нужно перекрывать?
Летом по тракту сплошной поток и что.
Да это пыль в глаза - "броня крепка и танки наши быстры" - но оказалось, что не так все просто...
По сообщениям амика создается впечатление, что Чуйский тракт - это полигон для военных и гражданским там делать нечего...))
>5.03.2021 08:00
>Гость
>Они, в случае войны, планируют передвигаться только по Чуйскому тракту?
В случае войны Вы увидите только инверсионные следы, уходящие вертикально в небо от тех штуковин, что они там катают. И будет пофиг от куда взлетать - с дороги или с леса полосы.
Да, и кстати, когда увидите ответные инверсионные следы сверху вниз, молитесь, чтобы их успели перехватить...
5.03.2021 09:43
- гость -
Если мы увидим следы сверху вниз, мы даже помолиться толком не успеем.
Да, и кстати, когда увидите ответные инверсионные следы сверху вниз, молитесь, чтобы их успели перехватить..
Идиотов, мечтающих об инверсионных следах в Союзе-то мало было. Сейчас только дед, обещающий рай, да кучка жалких людишек по обе стороны океана, не осознающих последствий. Да и то, языками почесать в основном.
Всё действо позволяет тоннами списывать соляру.
Ну как тут не вспомнить, что ещё пару лет назад на одном из наших бравых флотов постоянно гоняли ржавые кораблики туда-сюда вдоль берега ради одного - списать соляру. Зато на контрабасе соляры в презираемую нами Польшу делались миллионы долларов.
Жаль границу из-за ковида закрыли, такой бизнес накрылся!
И кораблики теперь никто не гоняет.
С них надо налоги повышенные брать, мощные тяжелые авто, а то равноправие, дурдом вообще бензин дорожает цены неподъёмные, русские вымирают а эти всё с дорогами своими