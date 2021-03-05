Обнаженная рефери из Сибири показала, чем красив российский футбол

26-летняя Екатерина Костюнина из Красноярска стала главной героиней публикации в британском таблоиде Daily Star.
Журналистов из страны, где зародился футбол, девушка привлекла тем, что работает рефери на играх в России и при этом является редкой красавицей.
Как только юная Катя попала на футбольный матч, она тут же бросила танцы и задалась целью стать судьей в этом спортивном спектакле.
Целеустремленная девушка прошла все необходимые испытания и стала линейным арбитром. Впрочем, серьезная работа нисколько не мешает девушке демонстрировать прекрасную фигуру в социальных сетях.
Так, недавно появились снимки, на которых Костюнина совсем без одежды. После них желающих посмотреть на игры с ее участием наверняка станет еще больше.
Комментарии
Да... Женщины в России хороши, слов нет. А футбол.. Да и... с этим футболом, когда такие красавицы!
Я бы лучше кино для взрослых с ее участием посмотрел чем футбол, где 22 взрослых жлоба бегают за одним мячиком.
Не пойму, как женщина может быть рефери. Даже если сама играет, у них другой футбол
Тебе же говорят линейный))
Катя чоткая!