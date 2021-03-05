Обнаженная рефери из Сибири показала, чем красив российский футбол

26-летняя Екатерина Костюнина из Красноярска стала главной героиней публикации в британском таблоиде Daily Star.

Журналистов из страны, где зародился футбол, девушка привлекла тем, что работает рефери на играх в России и при этом является редкой красавицей.

Как только юная Катя попала на футбольный матч, она тут же бросила танцы и задалась целью стать судьей в этом спортивном спектакле.

Целеустремленная девушка прошла все необходимые испытания и стала линейным арбитром. Впрочем, серьезная работа нисколько не мешает девушке демонстрировать прекрасную фигуру в социальных сетях.

Так, недавно появились снимки, на которых Костюнина совсем без одежды. После них желающих посмотреть на игры с ее участием наверняка станет еще больше.