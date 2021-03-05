Полеты из Барнаула в Сургут возобновят с 30 марта

Перелеты по маршруту Барнаул – Сургут возобновятся с 30 марта 2021 года, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.

Рейсы будут выполнять по вторникам и субботам. Перелеты осуществят на двухмоторном турбовинтовом самолете ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.

Вылет из Сургута – в 15:40, из Барнаула – в 21:20. Длительность полета составит 2 часа 50 минут. Минимальная стоимость билета – от 4685 рублей в одну сторону.

"Чтобы связать самые крупные города Западной Сибири с Алтайским краем, в январе 2021 года мы возобновили рейс в Барнаул из Омска, и теперь начинаем летать туда из Сургута", – прокомментировал президент авиакомпании Олег Семенов.

Кстати, UTair в 2010 году уже осуществляла рейсы по маршруту Барнаул – Сургут. Однако это направление тогда не задержалось в программе полетов авиакомпании. В 2015-м его возобновили и сделали ежегодным.