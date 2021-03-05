Тюльпаны по рублю: сеть магазинов "Галамарт" проводит акцию к 8 Марта

К 8 Марта стоимость цветов традиционно растет. Цены в среднем поднимаются на 15-20%. Как правило, обычные тюльпаны будут стоить от 80 до 100 рублей за штуку, махровые – от 120 до 190 рублей. Букет обойдется в 2-2,5 тысячи рублей. Конечно, такой подарок не всем по карману. Где же найти цветы по более доступной цене?

Ежегодно сеть магазинов "Галамарат" 8 марта проводит акцию: свежие тюльпаны по 1 рублю*. Вы сможете подарить даме ароматные весенние цветы, которые подчеркнут ее красоту и хрупкость, без лишних "предпраздничных" переплат.

Помимо цветов, в "Галамарте" есть еще множество идей для подарков: бытовая техника, гаджеты, игрушки, мягкие пледы. Обратите внимание на ароманаборы от LADECOR для домашних спа-ритуалов и изящные фарфоровые наборы посуды, которые понравятся каждой женщине. Кстати, на фарфор – акция: второй набор – всего за 1 рубль**. Действует с 2 по 8 марта, так что не упустите возможность выгодно купить отличные подарки. Обязательно посмотрите и другие акции от народного магазина.

Сеть магазинов "Галамарт"

Тел.: 8 800 25 000 25

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*Акция "Тюльпан – всего за 1 рубль" действует 8 марта 2021 г. в розничных магазинах "Галамарт". Количество товаров одному покупателю ограничено: не более 3 шт. Подробности на сайте.

**Акция "Второй товар за 1 рубль" на наборы для чая и кофе из фарфора и столовые наборы из фарфора действует с 2 по 8 марта 2021 г. в розничных магазинах "Галамарт". Подробности на сайте.