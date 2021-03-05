Алтайский психоневрологический детский санаторий возобновляет работу после пандемии

В Алтайском крае открывают учреждения, которые не работали из-за пандемии. 9 марта первых за долгое время пациентов планируют принять в Краевом психоневрологическом детском санатории.

В учреждении сделали ремонт, приобрели новое медицинское оборудование для реабилитации детей. В пищеблоке установили раковины с учетом роста пациентов, поступило новое оборудование для приготовления пищи, пишет официальный сайт Алтайского края.

В 2021 году в санатории планируют провести капитальный ремонт, установить подъемник вместо пандуса, расширить входные проемы, смонтировать поручни в коридорах. Санузлы, душевые и ванные комнаты сделают более удобными для пациентов.

Ранее стало известно, что семь новых детсадов появятся в Алтайском крае в рамках выполнения нацпроекта "Демография". Активное строительство новых дошкольных образовательных учреждений ведется в течение последних трех лет.