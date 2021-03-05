В Барнауле задержали мошенницу, которая обманула мужчину при продаже обуви

В Барнауле полицейские задержали местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

С заявлением к правоохранителям обратился мужчина. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже фирменной обуви за 4500 рублей и связался с продавцом.

"Женщина указала расчетный счет, на который необходимо было перечислить оплату. После того как средства поступили, злоумышленница сразу отключила телефон", – рассказали в ведомстве.

Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали. Ею оказалась женщина 1975 года рождения. Ранее ее уже судили за подобные правонарушения.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Кроме того, горожанку подозревают еще в совершении нескольких аналогичных преступлений.