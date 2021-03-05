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Новости

"Ты – свет, что на Земле не гаснет никогда!" Спикер АКЗС прочитал стихи женщинам

, ИА "Амител"
Председатель алтайского парламента поздравил прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским днем

Спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко в стихотворной форме поздравил жительниц региона с наступающим Международным женским днем. Для этого председатель краевого парламента выбрал произведение Даниила Ратгауза "О женщинах легко ль мужчинам говорить?"

"О женщинах легко ль мужчинам говорить?

Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть

Всей силы красоты, что в женщине таится,

Способной окрылить, сразить и покорить,

Ты, женщина – цветок, источник и звезда,

Таинственна, нежна, прекрасна и горда;

Ты – пламя очага, тепло семьи и дома;

Ты – свет, что на Земле не гаснет никогда!"

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.03.2021 13:20
- гость -

Он что уже отмечать начал? Не рано ли?

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