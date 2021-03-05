"Ты – свет, что на Земле не гаснет никогда!" Спикер АКЗС прочитал стихи женщинам

Спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко в стихотворной форме поздравил жительниц региона с наступающим Международным женским днем. Для этого председатель краевого парламента выбрал произведение Даниила Ратгауза "О женщинах легко ль мужчинам говорить?"

"О женщинах легко ль мужчинам говорить?

Ни брату, ни отцу, ни мужу не раскрыть

Всей силы красоты, что в женщине таится,

Способной окрылить, сразить и покорить,

Ты, женщина – цветок, источник и звезда,

Таинственна, нежна, прекрасна и горда;

Ты – пламя очага, тепло семьи и дома;

Ты – свет, что на Земле не гаснет никогда!"