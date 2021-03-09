Универсальный солдат. Чем занимается веб-разработчик и где освоить эту профессию

Веб-разработчик занимается созданием сайтов и веб-сервисов. Обычно такой сотрудник дополнительно совмещает в себе навыки обычного программиста, дизайнера и системного администратора. Другими словами, веб-разработчик – это универсальный специалист, который работает с IT-технологиями.

Веб-разработчики высоко востребованы и могут рассчитывать на высокую оплату труда. Несмотря на то, что трудиться придется усердно, профессия позволяет найти комфортный баланс между работой и жизнью.

Тех, кто хочет узнать больше о профессии веб-разработчика, компьютерная академия "Шаг" приглашает на бесплатный мастер-класс. Встреча пройдет 13 марта в 12:30 по адресу ул. Кирова, 51а​.

В программе мастер-класса:

10 главных инструментов веб-разработчика;

7 причин, почему стоит все бросить и заняться веб-разработкой;

сколько зарабатывают специалисты по веб-разработке;

кто такие front-end и back-end разработчики;

10 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься разработкой веб-сайтов;

как стать веб-разработчиком: пошаговая инструкция.

Компьютерная академия "Шаг"

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

тел: 8 (3852) 72-14-10

WA: 89069665347