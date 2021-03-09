Универсальный солдат. Чем занимается веб-разработчик и где освоить эту профессию

Веб-разработчик занимается созданием сайтов и веб-сервисов. Обычно такой сотрудник дополнительно совмещает в себе навыки обычного программиста, дизайнера и системного администратора. Другими словами, веб-разработчик – это универсальный специалист, который работает с IT-технологиями.
Веб-разработчики высоко востребованы и могут рассчитывать на высокую оплату труда. Несмотря на то, что трудиться придется усердно, профессия позволяет найти комфортный баланс между работой и жизнью.
Тех, кто хочет узнать больше о профессии веб-разработчика, компьютерная академия "Шаг" приглашает на бесплатный мастер-класс. Встреча пройдет 13 марта в 12:30 по адресу ул. Кирова, 51а.
В программе мастер-класса:
- 10 главных инструментов веб-разработчика;
- 7 причин, почему стоит все бросить и заняться веб-разработкой;
- сколько зарабатывают специалисты по веб-разработке;
- кто такие front-end и back-end разработчики;
- 10 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься разработкой веб-сайтов;
- как стать веб-разработчиком: пошаговая инструкция.
Компьютерная академия "Шаг"
г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
тел: 8 (3852) 72-14-10
WA: 89069665347
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