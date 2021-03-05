Депутат Госдумы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев сообщил, что поможет юным хоккеистам из ХК "Алтай" и организует для них поездку в Москву на турнир. Накануне, 4 марта, парламентарий посетил вечернюю тренировку клуба, сообщает сайт реготделения "Справедливой России". Вместе с ним со спортсменами пообщался депутат Заксобрания Новосибирской области, секретарь Бюро реготделения "СР – За правду", профессиональный хоккеист, чемпион мира среди юниоров Александр Аксененко.

Почти час интенсивной работы на льду. Казалось, ребята пытались уловить и запомнить каждый совет чемпиона – не каждому юному спортсмену удается побывать на мастер-классе профессионального хоккеиста и "погонять" с ним шайбу.

"Я впервые участвую в таком мероприятии, впечатления колоссальные. Хоккей – по-настоящему мужской спорт. Лед дисциплинирует, закаляет и здоровье, и характер. Наши дети на коньках чувствуют себя, как я на земле. Непередаваемая словами гордость, что мы растим такое мощное поколение. Ведь именно сейчас для них важно хорошо учиться и полностью отдаваться на тренировках – и это я увидел в наших хоккеистах, что очень импонирует", – прокомментировал Александр Терентьев.

По словам Александра Аксененко, в Барнауле большие хоккейные традиции. "Я сам на этой арене играл, будучи юниором. Желаю юным спортсменам успехов и верю, что это растут будущие чемпионы. Пацаны, работаем, стараемся и учимся!" – напутствовал он будущих чемпионов.