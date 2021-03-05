Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 6 марта

Субботние продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула 6 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Горожане смогут купить мясо птицы, свинину, говядину, колбасные, мясные и рыбные деликатесы, а также растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты и другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Космонавтов, 6в;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей просят приходить в масках и соблюдать все меры предосторожности.